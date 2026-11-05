Awor ta Netflix ta bin cu documentario di e desaparicion di Natalee Halloway!

Netflix a saca un serie di 3 documentario over di e desaparicion di Natalee Halloway, unda atrobe e mama di Natalee ta bin saca su gal riba Aruba. Prome falta ta esunnan cu ta chaperone nan di a concientemente of inconcientemente a laga e mucha aki bay drenta casino siendo menor di edad? Ki castigo nan a impone riba dje? Pa di dos nan ta premie di hiba e muchanan menor di edad na un bar. Ki mishi e chaperone nan laga e mucha aki cu nan mayornan a encarga na nan bay den un bar unda no ta permiti menornan di edad ademas di a drenta den un auto cu no un pero 3 desconosi? Esaki ta e preguntanan cu e mama mester haci na e chaperone nan!