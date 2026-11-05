Reflexion Diahuebs 5 November 2026.

Nos por a lanta awe atrobe y gosa di e panorama.
Esaki ta danki na nos bon Dios cu ta permiti nos pa hasi esaki y pesey nos gratitud.
Nos por a sinti un aire hopi cayente awe y prácticamente no tabata tin biento pa despues un awasero basha tapa poco stof pa fresca e tera poco.
Más cu nunca nos mester traha dam warda awa pa nos no pasa otro biaha den un secura manera e anja aki.
Mester corda limpia e damnan na tempo I si por amplia nan poco mas.
Nos por a observa un truck di chupa awa di beerput grandi tabata descarga den e dam di noord bandi misa.
Esaki ta un crimen riba nos hendenan cu ta cultiva y un crimen riba nos fauna.
Hendenan cu mente malo cu ta pensa nan saco so y no riba nos pais.
Otro pais manera Hulanda nos por observa kilometer di plantacion y ningun hende no ta durf di tira algo bandi caminda.