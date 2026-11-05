Posted in INCIDENTE Polis cu control den trafico na Tanki Leendert 09:26 November 5, 2026 Leave a comment Diahuebs mainta polisnan a para un auto pa controla su documentonan como tambe su auto y su persona. Despues di e control e por a sigui su caminda. Related Articles [VIDEO] Accidente entre un ambulans cu zwaailicht y sirena y un SUV electrico na Wayaca. Truck a daña memey caminda na Driemasterstraat obstaculisando e fluho di trafico Accidente cu hende herida riba caminda di Shiribana pa rotonde Paradera. Chauffeur di Honda Elysion no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un Chevrolet Aveo