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Polis cu control den trafico na Tanki Leendert

09:26  November 5, 2026  Leave a comment

Diahuebs mainta polisnan a para un auto pa controla su documentonan como tambe su auto y su persona. Despues di e control e por a sigui su caminda.

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