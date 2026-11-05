BLACKOUT TOTAL NA ARUBA! UPDATES…………..

ELMARNV:
Bon tardi tur hende, actualmente, tin un blackout, debi na un interupcion di coriente den planta di WEB.
Nos team di tecniconan a sali caba pa posiciona na e diferente substacionnan di ELMAR.
ELMAR ta preparando y lo keda stand-by pa, asina cu nos ricibi suministro di coriente di WEB, por cuminsa cu e proceso pa reestablece suministro di electricidad na nos clientenan.
Na e momento aki situacion ta ainda mescos. Nos team di tecniconan ta cla pa cuminsa reestablece e suministro di coriente na nos clientenan, asina cu WEB bolbe suministra coriente na ELMAR.
Nos lo sigui mantene prensa y nos comunidad na altura asina cu tin mas informacion disponibel.
WEB a cuminsa suministra coriente bek na ELMAR. Nos team di tecniconan a cuminsa cu e proceso di restablecimento di suministro di coriente na nos clientenan, cuminsando den area di Kooyman.
Nos lo sigui mantene prensa y nos comunidad na altura di e progreso di restablecimento.
W.E.B.NV:
Bon tardi miembronan di prensa, colectando informacion, keda pendiente
Miembronan di prensa, en berdad ta trata di un blackout. Nos teamnan ta investigando e causa pa por inicia e proceso di recuperacion. Lo duna update asina cu tin mas info
UPDATE 3:25 PM: A reestablece e suministro di coriente den e area Kooyman, parti di Paradera, Sabana Berde, Pricesmart, Plaza Padu, Cumana, Avenida Milio Croes, Sabana Blanco, un parti di Savaneta, Pos Chiquito, Santa Cruz, Balashi, Parkietenbos, area di Hospital, Punta Brabo, low-rise hotels y Riu Hotel na Palm Beach..
NOS DISCULPA – Al rededor di 2PM awe 5 di november 2026 a surgi un fayo den plantanan di energia di WEB Aruba. Mesora e teamnan di produccion a inicia e procedura pa investiga e causa y cu tur probabilidad e causa ta den plantanan di WEB. Entretanto a inicia e START UP, e procedura pa recupera produccion di energia y suministra esaki pa N.V. ELMAR . E prome barionan ya a cuminsa haya coriente bek. Keda pendiente pa mas UPDATES. Nos ta ofrece nos disculpa pa e inconveniencia
UPDATE 3:41 PM: A reestablece e suministro di coriente den e area di Shaba, CMB na Oranjestad, Amsterdam Manor, Divi Phoenix, KVK, Bushiri Noord y mas.
E proceso di recuperacion ta bayendo hopi bon, entretanto nos ta produciendo 76MW di e averahe di demanda regular. Pa un impresion di nos capacidad di produccion, click https://webaruba.com/pap/produccion-di-energia/cifra-di-produccion-di-energia
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