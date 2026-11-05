Bucuti & Tara Beach Resort ta celebra su prestigioso Condé Nast Johansens Award pa Excelencia 2027 Sr. Ewald Biemans a ricibi e honor internacional pa hospitalidad di luho na Londres, mientras e resort prestigioso y romantico di Aruba ta drenta un era nobo di luho, bienestar y excelencia culinario

EAGLE BEACH, ARUBA – 3 di november 2026 – Bucuti & Tara Beach Resort, e resort di luho na
Aruba exclusivo pa adultonan y reconoci internacionalmente, a gana e premio pa Miho Servicio na
Norte America (Merca y Caribe) den e Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2027,
agregando un otro distincion prestigioso na su reputacion di hopi aña pa hospitalidad excepcional,
escapada romantico y luho personalisa.
Fundador y Doño Ewald Biemans, kende ta un Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, a ricibi e
premio personalmente na nomber di e resort durante e ceremonia di 2 di november na Montcalm
Mayfair na Londres, Inglatera, caminda hoteleronan distingui y lidernan di e industria a reuni pa
celebra excelencia den turismo di luho.
E Condé Nast Johansens Awards for Excellence ta entre e distincionnan internacional mas respeta
di e industria di hospitalidad di luho, honrando hotelnan, resortnan y spanan excepcional cu ta forma
parti di su coleccion mundial cuidadosamente selecciona. E ganadornan ta wordo eligi mediante un
proceso cu ta combina opinionnan di huespednan, votacion online y evaluacionnan di expertonan cu
amplio experiencia den hospitalidad. E premionan ta reconoce establecimentonan cu ta ofrece
constantemente servicio sobresaliente, calidad y experiencianan memorabel pa huespednan.
Pa Bucuti & Tara, e reconocemento ta celebra tanto un legado extraordinario di hospitalidad
romantico como un capitulo nobo di inversion y innovacion bou di liderazgo di Directora
General, Crescenzia Biemans, nieta di e fundador visionario di e resort.
Un legado premia di romance y luho
Situa na e famoso Eagle Beach di Aruba, Bucuti & Tara a establece su mes como un di e
destinacionnan mas aclama na mundo pa parehanan cu ta busca romance, descanso y tempo di
calidad hunto.
Su impresionante coleccion di galardonnan internacional ta inclui e premionan Travelers’ Choice di
Tripadvisor, cu Bucuti & Tara actualmente na e posicion No. 1 den Caribe y No. 8 na mundo;
nuebe aña consecutivo di reconocemento den e prestigioso Readers’ Choice Awards di Condé
Nast Traveler; y distincionnan di e World’s Best Awards di Travel + Leisure y Forbes Travel Guide.
Cu su ambiente intimo y exclusivo pa adultonan, su servicio personalisa excepcional, su entorno
trankil dilanti lama y su atencion pa cada detaye, Bucuti & Tara a bira un refugio hopi solicita pa
luna di miel, aniversario di casamento, escapada romantico y parehanan cu simplemente kier
conecta di nobo cu otro.
“Nos ta sinti nos profundamente honra di ricibi e reconocemento aki di Condé Nast Johansens,” Sr.
Ewald Biemans a bisa. “E premio aki ta un tributo na nos team extraordinario, cu su atencion
sincero y dedicacion ta haci e experiencia di cada huesped special. Nos vision semper tabata pa
crea un refugio bunita y trankil caminda parehanan por conecta di nobo, celebra nan relacion y
disfruta di lo miho cu Aruba tin di ofrece. Ta particularmente gratificante pa mira con e proximo
generacion ta sigui cu e vision aki, mientras nos ta sigui inverti den experiencianan excepcional pa
nos huespednan.”
Un generacion nobo ta eleva e experiencia di huesped
E exito remarcabel di e resort a wordo construi riba e vision y spirito pionero di Sr. Ewald Biemans,
kende su compromiso cu hospitalidad personalisa, responsabilidad ambiental y innovacion
continuo a yuda establece Bucuti & Tara como un lider den turismo di luho den Caribe.
Awe, e legado aki ta continua bou di liderazgo di su nieta, Directora General Crescenzia Biemans,
cu ta dirigi inversionnan significativo pa eleva ainda mas e reconoci experiencia di huespednan,
mientras ta preserva e ambiente intimo y romantico cu a bira e sello distintivo di e resort.
Entre e upgradenan mas notabel ta e renovacion y modernisacion integral di e alohamientonan di e
resort, cu ta trece un diseño contemporaneo renoba, mas comodidad y detaye nobo
cuidadosamente pensa pa su cambernan luhoso y enfoca riba bienestar di e huespednan.
E resort a amplia tambe su oferta culinario cu e introduccion di Terra by Jeremy Ford, treciendo un
dimension nobo y emocionante na e experiencia di Bucuti & Tara. E restaurant, asocia cu e chef
aclama Jeremy Ford, ta ofrece esnan cu ta aprecia bon cuminda y tin exigencianan halto un
experiencia gastronomico di alto nivel. Esaki ta complementa e reputacion di e resort pa
hospitalidad excepcional y escapada romantico dilanti lama.
Bienestar ta un otro pilar di e evolucion aki, cu Bucuti & Tara aspirando pa bira e principal
destinacion di Caribe pa retiro romantico di bienestar. Su programa amplia ta ofrece te cinco
actividad pa dia, incluyendo yoga, meditacion y ehercicio fisico, complementa cu guia personalisa
di un Wellness Concierge dedica. Huespednan por combina renovacion, descanso y tempo di
calidad hunto durante nan escapada di luho. Hunto, e inversionnan aki ta representa un evolucion
cuidadosamente pensa di e experiencia di Bucuti & Tara. Nan ta combina e calidadnan duradero cu
a gana lealtad di huespednan durante decada cu un vision fresco pa e futuro di luho romantico.
Un legado visionario di hospitalidad responsabel
Sr. Ewald Biemans su vision di luho den armonia cu responsabilidad ambiental a yuda haci Bucuti
& Tara e prome resort den Caribe cu certificacion CarbonNeutral® na 2018. E vision aki a ricibi
reconocemento internacional, incluyendo e Premio di Accion Climatico Global di Nacionnan Uni.
Na april 2026, Biemans a wordo nombra Ridder den e Orde di Oranje-Nassau, un condecoracion
real otorga door di Su Mahestad Rey Willem-Alexander di Hulanda pa su contribucionnan na Aruba,
turismo sostenibel y comunidad.
Tocante Bucuti & Tara Beach Resort
Localisa na e famoso Eagle Beach di Aruba, Bucuti & Tara Beach Resort ta un refugio di luho
exclusivo pa adultonan, reconoci internacionalmente y specialisa den romance, bienestar y
hospitalidad personalisa. Reconoci entre e miho resortnan na mundo mediante numeroso premio
internacional prestigioso, Bucuti & Tara ta ofrece un santuario intimo dilanti lama caminda
parehanan por conecta di nobo, descansa y renoba nan mes. Su gastronomia excepcional, su
programa amplio di bienestar, su servicio dedica y su ambiente trankil ta complementa su liderazgo
di hopi aña den turismo responsabel. Na 2018, Bucuti & Tara a bira e prome resort den Caribe cu
certificacion CarbonNeutral®.
Pa mas informacion, bishita www.bucuti.com.
Tocante Condé Nast Johansens
Condé Nast Johansens ta un coleccion internacionalmente respeta di hotelnan di luho, resortnan,
spanan y establecimentonan exclusivo, cu mas cu cuater decada di experiencia den identifica y
recomenda experiencianan excepcional di hospitalidad. E establecimentonan ta wordo selecciona y
evalua regularmente door di profesionalnan cu amplio experiencia den hospitalidad. Su Awards for
Excellence anual ta reconoce logronan sobresaliente den hospitalidad di luho, servicio excepcional
y experiencianan memorabel pa huespednan.
Pa mas informacion, bishita www.johansens.com.