Bucuti & Tara Beach Resort ta celebra su prestigioso Condé Nast Johansens Award pa Excelencia 2027 Sr. Ewald Biemans a ricibi e honor internacional pa hospitalidad di luho na Londres, mientras e resort prestigioso y romantico di Aruba ta drenta un era nobo di luho, bienestar y excelencia culinario

EAGLE BEACH, ARUBA – 3 di november 2026 – Bucuti & Tara Beach Resort, e resort di luho na

Aruba exclusivo pa adultonan y reconoci internacionalmente, a gana e premio pa Miho Servicio na

Norte America (Merca y Caribe) den e Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2027,

agregando un otro distincion prestigioso na su reputacion di hopi aña pa hospitalidad excepcional,

escapada romantico y luho personalisa.

Fundador y Doño Ewald Biemans, kende ta un Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, a ricibi e

premio personalmente na nomber di e resort durante e ceremonia di 2 di november na Montcalm

Mayfair na Londres, Inglatera, caminda hoteleronan distingui y lidernan di e industria a reuni pa

celebra excelencia den turismo di luho.

E Condé Nast Johansens Awards for Excellence ta entre e distincionnan internacional mas respeta

di e industria di hospitalidad di luho, honrando hotelnan, resortnan y spanan excepcional cu ta forma

parti di su coleccion mundial cuidadosamente selecciona. E ganadornan ta wordo eligi mediante un

proceso cu ta combina opinionnan di huespednan, votacion online y evaluacionnan di expertonan cu

amplio experiencia den hospitalidad. E premionan ta reconoce establecimentonan cu ta ofrece

constantemente servicio sobresaliente, calidad y experiencianan memorabel pa huespednan.

Pa Bucuti & Tara, e reconocemento ta celebra tanto un legado extraordinario di hospitalidad

romantico como un capitulo nobo di inversion y innovacion bou di liderazgo di Directora

General, Crescenzia Biemans, nieta di e fundador visionario di e resort.

Un legado premia di romance y luho

Situa na e famoso Eagle Beach di Aruba, Bucuti & Tara a establece su mes como un di e

destinacionnan mas aclama na mundo pa parehanan cu ta busca romance, descanso y tempo di

calidad hunto.

Su impresionante coleccion di galardonnan internacional ta inclui e premionan Travelers’ Choice di

Tripadvisor, cu Bucuti & Tara actualmente na e posicion No. 1 den Caribe y No. 8 na mundo;

nuebe aña consecutivo di reconocemento den e prestigioso Readers’ Choice Awards di Condé

Nast Traveler; y distincionnan di e World’s Best Awards di Travel + Leisure y Forbes Travel Guide.

Cu su ambiente intimo y exclusivo pa adultonan, su servicio personalisa excepcional, su entorno

trankil dilanti lama y su atencion pa cada detaye, Bucuti & Tara a bira un refugio hopi solicita pa

luna di miel, aniversario di casamento, escapada romantico y parehanan cu simplemente kier

conecta di nobo cu otro.

“Nos ta sinti nos profundamente honra di ricibi e reconocemento aki di Condé Nast Johansens,” Sr.

Ewald Biemans a bisa. “E premio aki ta un tributo na nos team extraordinario, cu su atencion

sincero y dedicacion ta haci e experiencia di cada huesped special. Nos vision semper tabata pa

crea un refugio bunita y trankil caminda parehanan por conecta di nobo, celebra nan relacion y

disfruta di lo miho cu Aruba tin di ofrece. Ta particularmente gratificante pa mira con e proximo

generacion ta sigui cu e vision aki, mientras nos ta sigui inverti den experiencianan excepcional pa

nos huespednan.”

Un generacion nobo ta eleva e experiencia di huesped

E exito remarcabel di e resort a wordo construi riba e vision y spirito pionero di Sr. Ewald Biemans,

kende su compromiso cu hospitalidad personalisa, responsabilidad ambiental y innovacion

continuo a yuda establece Bucuti & Tara como un lider den turismo di luho den Caribe.

Awe, e legado aki ta continua bou di liderazgo di su nieta, Directora General Crescenzia Biemans,

cu ta dirigi inversionnan significativo pa eleva ainda mas e reconoci experiencia di huespednan,

mientras ta preserva e ambiente intimo y romantico cu a bira e sello distintivo di e resort.

Entre e upgradenan mas notabel ta e renovacion y modernisacion integral di e alohamientonan di e

resort, cu ta trece un diseño contemporaneo renoba, mas comodidad y detaye nobo

cuidadosamente pensa pa su cambernan luhoso y enfoca riba bienestar di e huespednan.

E resort a amplia tambe su oferta culinario cu e introduccion di Terra by Jeremy Ford, treciendo un

dimension nobo y emocionante na e experiencia di Bucuti & Tara. E restaurant, asocia cu e chef

aclama Jeremy Ford, ta ofrece esnan cu ta aprecia bon cuminda y tin exigencianan halto un

experiencia gastronomico di alto nivel. Esaki ta complementa e reputacion di e resort pa

hospitalidad excepcional y escapada romantico dilanti lama.

Bienestar ta un otro pilar di e evolucion aki, cu Bucuti & Tara aspirando pa bira e principal

destinacion di Caribe pa retiro romantico di bienestar. Su programa amplia ta ofrece te cinco

actividad pa dia, incluyendo yoga, meditacion y ehercicio fisico, complementa cu guia personalisa

di un Wellness Concierge dedica. Huespednan por combina renovacion, descanso y tempo di

calidad hunto durante nan escapada di luho. Hunto, e inversionnan aki ta representa un evolucion

cuidadosamente pensa di e experiencia di Bucuti & Tara. Nan ta combina e calidadnan duradero cu

a gana lealtad di huespednan durante decada cu un vision fresco pa e futuro di luho romantico.

Un legado visionario di hospitalidad responsabel

Sr. Ewald Biemans su vision di luho den armonia cu responsabilidad ambiental a yuda haci Bucuti

& Tara e prome resort den Caribe cu certificacion CarbonNeutral® na 2018. E vision aki a ricibi

reconocemento internacional, incluyendo e Premio di Accion Climatico Global di Nacionnan Uni.

Na april 2026, Biemans a wordo nombra Ridder den e Orde di Oranje-Nassau, un condecoracion

real otorga door di Su Mahestad Rey Willem-Alexander di Hulanda pa su contribucionnan na Aruba,

turismo sostenibel y comunidad.

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Localisa na e famoso Eagle Beach di Aruba, Bucuti & Tara Beach Resort ta un refugio di luho

exclusivo pa adultonan, reconoci internacionalmente y specialisa den romance, bienestar y

hospitalidad personalisa. Reconoci entre e miho resortnan na mundo mediante numeroso premio

internacional prestigioso, Bucuti & Tara ta ofrece un santuario intimo dilanti lama caminda

parehanan por conecta di nobo, descansa y renoba nan mes. Su gastronomia excepcional, su

programa amplio di bienestar, su servicio dedica y su ambiente trankil ta complementa su liderazgo

di hopi aña den turismo responsabel. Na 2018, Bucuti & Tara a bira e prome resort den Caribe cu

certificacion CarbonNeutral®.

Pa mas informacion, bishita www.bucuti.com.

Tocante Condé Nast Johansens

Condé Nast Johansens ta un coleccion internacionalmente respeta di hotelnan di luho, resortnan,

spanan y establecimentonan exclusivo, cu mas cu cuater decada di experiencia den identifica y

recomenda experiencianan excepcional di hospitalidad. E establecimentonan ta wordo selecciona y

evalua regularmente door di profesionalnan cu amplio experiencia den hospitalidad. Su Awards for

Excellence anual ta reconoce logronan sobresaliente den hospitalidad di luho, servicio excepcional

y experiencianan memorabel pa huespednan.

Pa mas informacion, bishita www.johansens.com.