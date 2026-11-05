Diahuebs mainta a drenta informe di un candela cu huma insorpable y desagradable na dump di Santa Marta, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di e bomberonan nan a papia cu esnan di e lugar y a avisa nan pa paga esaki pa e stop e huma desagradable pa e bisiñanan.
Bomberonan a bay pa un candela cu huma molestioso na dump ma Santa Marta
Diahuebs mainta a drenta informe di un candela cu huma insorpable y desagradable na dump di Santa Marta, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di e bomberonan nan a papia cu esnan di e lugar y a avisa nan pa paga esaki pa e stop e huma desagradable pa e bisiñanan.