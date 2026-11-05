Investigacion preliminar ta mustra   UN STORING DEN SISTEMA ELECTRICO NA WEB A CAUSA BLACKOUT DI DIA 5 DI NOVEMBER    

ORANJESTAD – E blackout di diahuebs 05 di november ultimo ta ocasiona pa un storing den e sistema electrico, lo cual a conduci na perdida di conexion cu transformadornan di e motornan di planta RECIP IV. E blackout a surgi al rededor di 2 or di merdia. A dura dos ora y 23 minuut prome cu a recupera 100% suministro di coriente pa nos isla. Tanto WEB Aruba como ELMAR a mantene comunidad na altura di progreso di e recuperacion via medionan social. Un investigacion mas profundo lo mester duna mas claridad tocante causa di e blackout. Aunke e produccion actual ta stabil, lo tin extra vigilacion riba e produccion.

E blackout a surgi durante testnan regular riba e sistema di voltahe halto cu ta proteha e sistema electrico den planta. E storing cu a surgi a pone cu a perde conexion cu 2 transformador, riba cual e motornan di planta RECIP IV ta conecta. E motornan na e momento cu e storing a surgi, tawata den funcion y a perde un montante substancial di coriente, cual finalmente a conduci na un blackout. Afortunadamente no tur motor a faya, cual a pone cu por a lanta e produccion y suministro despues di 1 ora caba.

WEB ta hopi consciente di e impacto cu interupcion di coriente tin riba bienestar di comunidad y economia di Aruba. P’esey e compania di awa y energia ta ofrece su disculpa y ta gradici pa e comprension. Tambe ta gradici e Team di WEB cu a tuma accion rapidamente pa recupera e suministro 100% y na e teamnan di ELMAR cu a percura pa cada cliente haya coriente bek.