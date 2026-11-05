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Polisnan ta sigui cu control te hasta banda di e area hotelero!

18:35  November 5, 2026  Leave a comment

Diahuebs atardi polisna a para un auto na Palm Beach pa un control despues di a revisa tur e documentonan , e chauffeur por a sigui su caminda. Control den trafico ta garantisa un trafico sigur pa un y tur.

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