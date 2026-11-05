Posted in INCIDENTE Polisnan ta sigui cu control te hasta banda di e area hotelero! 18:35 November 5, 2026 Leave a comment Diahuebs atardi polisna a para un auto na Palm Beach pa un control despues di a revisa tur e documentonan , e chauffeur por a sigui su caminda. Control den trafico ta garantisa un trafico sigur pa un y tur. Related Articles Polis y hotel a menasa mama cu yiu pa nan stop di pleita sino nan mester bandona e hotel. [VIDEO] Yiu a cende mondi na candela y awor e candela ta menasa nan cas y otro casnan den vecidario Chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di auto na Tanki Leendert Polis a detene turista burachi despues di un pelea entre e cu su pareha na Riu Palace