Reflexion Diabierna 6 November 2026

Awe nos ta den un fin di siman atrobe.
Nos cu ta stima nos bon Dios ta prome cos cu nos tin di hasi ta gradici nos Señor pa otro dia mas den nos bida.
Jesus a bisa : esun cu no ta na mi fabor, lo ta contra mi.
Mescos cu esun cu no ta juda reuni y trese hunto, lo ta plama so.
Otro dicho importante.
Sea bo ta carni of bo ta piska.
Bo no por ta tur dos, esey no ta existi.
Bo no por ta adora Dios y bo ta destrosa bo prohimo.
Ajera nos dushi pais tabata den otro blackout.
Ta bon pa nos hendenan sinja loke por pasa y cuminsa prepara miho pa e situacion cu por presenta den casonan asina.
Mirando e calor cu tabata hasi, pa evita atake, y pa baby nan ta ok.
Ta bon pa tin boternan di awa semper un banda, pasobra cu un black out ningun di e tanki di awa nan pompnan no ta traha sin coriente.
Semper e nivel por baha y e preshon por keda afecta.
Nos por a skucha un programa na Tele Aruba, cu differente experto den e panel, entre otro
Kamer van Koophandel
Ciad, belastkngsdienst
Comerciante,
Etc.
Un topico cu a capta mi atención ta e drempel di 60.000 cu bo mester paga belasting.
Pa kende gobierno a introduci esaki ??
Nos pais tin mas di 50 ta personanan di exterior caba.
Majoria trahador den sector hotelero tin salario mínimo cu ta actualmente fl2600.
Kier meen e majoria aki ta bou di e drempel y no ta paga impuesto.
Pero mester cas.
Mester caretera.
Mester transport.
Mester school pa nan juinan.
Mester AZV,
Tur cos nan tin derecho pero e belasting si nan no ta paga mas.
Nos di ta wordo castiga cu mas impuesto ainda.
Unda nos ta bai ???