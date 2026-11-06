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Guardacosta a bay evacua un mucha di 5 aña cu a bira malo riba crucero

22:58  November 5, 2026  Leave a comment

Anochi Guardacosta a ricibi un informe pa un evacuacion medico di un mucha homber chikito riba un crucero serca di Curaçao. E alarma tabata pa un mucha homber di 5 aña cu no tabata sinti bon riba e barco y cu mester di tratamento medico. Despues di consultacion cu e dokter di CITRO y evaluacion cu e team medico riba e barco, e Maritiem Operatie Centrum di Guardacosta a manda e helicopter pa bay busca e mucha y un di su tata of mama. Despues nan a tramsporte rumbo Hato, unda un ambulans tabata sperando pa trece e mucha na hospital.

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