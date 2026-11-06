[VIDEO] Bomberonan a bay pa un candela feroz den cura di Ten Sing Supermarket na Tanki Fllip!

Diabierna mainta tempran a drenta informe di un candela na Ten Sing Supermarket na Tanki Flip, mesora a dirigi bomberonan na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin descubri un candela feroz ta sali pafor pega cu e supermercado den e cura na banda. Mesora nan a cuminsa cu un combate fuerte y directo. Bomberonan a nota cu na e parti ariba tin hende drumi ainda y no tabata sa kiko ta pasando afo. Mientras un di e doñonan a bini cu e yabi pa habri e porta di hero. Tras di e porta ey tabata tin 3 boter di gas yen cu tabata forma peliger y bomberonan a risca nan mes a saca e 3 boternan aki y ponenan pafor di e candela mientras a sigui fria e boternan. Despues di un combate basta largo a logra domina e candela.