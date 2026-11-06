[VIDEO] Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na Cura Cabay, ambos chauffeur herida

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Cura Cabay, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur den un Toyota Agya bayendo pabao no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Volkswagen Tera. Debi na e fuerte impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan nan as atende ambos chauffeur victimanan y a transporta un pa Centro Medico y e otro pa hospital.