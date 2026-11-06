Aruba Dolphins Invitational 2026 un exito cu 233 landado di cuater pais

Savaneta, Aruba — E di 24 edicion di Aruba Dolphins International Swimming Invitational (ADI) a reuni 233 landado di 11 club di Aruba, Corsou, Boneiro y Surinam. Di 29 di october te cu 1 di november 2026, Pisina Olimpico Roly Bisslik a bira punto di encuentro pa cuater dia di competencia, cu recordnan nobo y prestacionnan sobresaliente di varios club.

E clubnan participante tabata Aruba Dolphins, Giants Aquatics Aruba, Sportsz4u y Stingray Swimming di Aruba. For di Corsou a participa Orca Swim Club, Sithoc Swim Club, Swim Club Bulado y Typhoon Swim Club. Bonaire Barracudas y Delfins Swimming Club a representa Boneiro, mientras De Dolfijn a representa Surinam.

E categorianan di edad a bay di 6 aña y menos te cu 18 aña y mayor. Pa e landadonan, e encuentro tabata un oportunidad pa gana experiencia internacional y forma amistad cu atletanan di otro club. Na banda di piscina y den tribuna, coachnan, mayornan y sostenedornan a anima e landadonan durante henter e competencia.

Resultadonan di ekipo y prestacionnan individual

Aruba Dolphins a conkista e prome lugar den e clasificacion general cu 1.938 punto, sigui pa Giants Aquatics Aruba cu 1.237 punto y De Dolfijn cu 1.059 punto.

Den e clasificacion individual, Evan Tjon A Pauw di De Dolfijn a lidera e categoria masculino di 9–10 aña cu 72 punto, mientras Luis-Mario Arends di Giants Aquatics Aruba a gana e categoria masculino di 15–17 aña cu 70 punto. Den e categoria femenino di 7–8 aña, Sia Thielman di Typhoon Swim Club a termina na prome lugar cu 63 punto.

Den algun categoria, un solo punto a haci e diferencia. Chelsy Gorreé di De Dolfijn a gana e categoria femenino di 11–12 aña cu 62 punto, un punto dilanti di Vitali Inocencia di Stingray Swimming y Eva Noter di De Dolfijn, cu a comparti segundo lugar. Den e categoria femenino di 13–14 aña, Laura Bonnevalle di Aruba Dolphins a gana cu 59 punto, sigui pa Jayla Stuut di Aruba Dolphins cu 58 y D-Leylah Gerrel di Stingray Swimming cu 57.

Reconocemento pa dedicacion na e club

Durante e evento, Aruba Dolphins a honra Aldrick Farro, Chantalle Pas, Sharissa de Cuba y Carolina Arends cu un Appreciation Award pa e tempo y dedicacion cu nan a brinda na e club y su landadonan. Jennifer Nicolaas, presidente di Aruba Dolphins, a presenta e reconocementonan. Jerry Schwengle a ricibi e premio na nomber di Chantalle Pas.

E delegacionnan a bolbe reuni pa e ceremonia di clausura, unda musica di brassband a acompaña e celebracion y a wordo entrega e premionan individual y di ekipo.

Aruba Dolphins ta gradici tur club participante, landado, coach, mayor y sostenedor. Un danki especial ta bay na e voluntarionan di Aruba Dolphins, Aruba Volunteers, University of Aruba y Believe In Yourself (BIY), y na e timers, oficialnan, announcers, MC y Meet Director Marc Ponson pa nan trabou durante e evento.

E club ta gradici su patrocinadonan y colaboradornan pa nan sosten na e di 24 edicion di e Invitational. 434 Media, Albatros Logistics, Aruba Airport Authority, Anker Fish Co. (Biltmore Group), Boat & Fishing Paradise, Bon Bini Cargo, Cas di Max, Domino’s Pizza, ELMAR Aruba, Fundacion Lotto pa Deporte, Minister di Relacionnan den Reino, Enseñansa, Hubentud, Innovacion y Deporte Gerlien L. Croes, Grant Thornton, Metacorp, Paradera Party Center, Printshop, SETAR, Subway, TBS Brassband, Tri-Bike, Tropical y Zeerovers a contribui na realisacion di e evento. Aruba Dolphins ta gradici tambe e medionan di comunicacion pa nan cobertura y pa comparti e logronan di e landadonan cu comunidad.

E di 25 edicion di Aruba Dolphins Invitational ta planifica pa 28 te cu 31 di october 2027.

Pa mas informacion, por tuma contacto cu Aruba Dolphins via arubadolphinsswimmingteam@gmail.com, sigui e club riba social media of bishita www.arubadolphins.com.