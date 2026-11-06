Investigacion y accion exitoso: RECHERCHE DI SAN NICOLAS A DETENE 5 PERSONA Y A CONFISCA 4 ARMA DI CANDELA

Oranjestad, ARUBA: Den cuadro di casonan serio di tiramento na San Nicolas a tuma lugar un investigacion riguroso, cauteloso y eficaz pero tambe bon coordina dirigi pa Recherchenan di San Nicolas cu sosten di polis uniforma di San Nicolas como tambe K9 Unit.

A ehecuta diferente accion pero tambe razzia den San Nicolas cu a duna su resultado positivo. Relaciona cu e tiramentonan recien, a logra confisca 4 arma di candela.

Tambe a haci diferente detencion relacion cu esaki. A haci 3 detencion pa diferente caso di tiramento den e bario di Village. E detencionnan ta trata di hende homber y mucha homber di inicialnan: Z.O.G.J. naci na Aruba di 20 aña, C.A.G. naci na Aruba di 21 aña y J.N.A.V.K. naci na Aruba di 17 aña.

Pa e casonan di tiramento den De Vuyst tabata tin 2 detencion. Ta trata di e hombernan di inicialnan A.A.B. naci na Aruba di 31 aña y M.T.C. naci na Aruba di 27 aña.

No ta descarta cu den e dianan nos dilanti lo tin mas detencion. Recherche di San Nicolas ta trahando incasablemente pa revolve tur caso tambe pa kita arma di candela for di caminda.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na nos comunidad cu sa of wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda 100% anonimo.