A gradua di Universidad di Aruba, Christina de Freijtas. [🇦🇼🇳🇱]

ORANJESTAD – Diabierna 30 di oktober 2026, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Christina de Freijtas.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Wat als degene die voor jou beslist, niet meer te vertrouwen is? Een onderzoek naar de rechtsbescherming van de levenstestateur en de risico’s op misbruik bij het levenstestament in het Arubaans recht.

profiel: geen profielaantekening”

Miembronan di e comision di examen tawata:

M. Gielen

Prof. dr. mr. G.R. de Groot

Monica H.J. Kock

Universidad di Aruba ta felicita Christina de Freijtas cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Christina de Freijtas.

ORANJESTAD – Op vrijdag 30 oktober 2026, verdedigde Christina de Freijtas haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

“Wat als degene die voor jou beslist, niet meer te vertrouwen is? Een onderzoek naar de rechtsbescherming van de levenstestateur en de risico’s op misbruik bij het levenstestament in het Arubaans recht.

profiel: geen profielaantekening”

De examencommissie bestond uit de leden:

M. Gielen

Prof. dr. mr. G.R. de Groot

Monica H.J. Kock

De Universiteit van Aruba feliciteert Christina de Freijtas van harte met het behaalde resultaat.