OM ta persigui agente policial relaciona cu incidente fatal [🇦🇼🇳🇱]

Ministerio Publico a saca citacion contra un agente policial relaciona cu un incidente fatal cu a tuma lugar riba 27 di januari 2026. Durante e incidente aki, un homber cu tabata wordo considera como un persona den estado di confusion mental, a perde su bida. E agente policial envolvi di inicialnan R.W.A.R. ta wordo sospecha di homicidio.

E regiezitting den e caso ta planea pa 26 di november venidero. Durante e regiezitting aki, abogado di e sospechoso lo haya oportunidad pa presenta eventual peticionnan adicional di investigacion. Hues lo dicidi si e peticionnan aki ta wordo aproba y lo tambe determina un fecha pa e tratamento mes di e caso.

Ministerio Publico a pone famia di e fayecido na haltura caba di e decision pa persigui e sospechoso.

OM vervolgt politieagent na dodelijk schietincident

Het Openbaar Ministerie heeft een politieagent gedagvaard in verband met een schietincident dat op 27 januari 2026 heeft plaatsgevonden. Bij dit incident is een als verward aangemerkte man om het leven gekomen. De betrokken agent, R.W.A.R., wordt verdacht van doodslag.

De regiezitting in de zaak zal op 26 november aanstaande plaatsvinden. Tijdens deze zitting krijgt de verdediging de gelegenheid eventuele aanvullende onderzoekswensen kenbaar te maken. De rechter zal vervolgens beslissen of deze verzoeken worden ingewilligd en ook een datum bepalen voor de inhoudelijke behandeling.

De nabestaanden van de overleden man zijn eerder door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de beslissing om tot vervolging over te gaan.