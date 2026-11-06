Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11, 12 y 13 di november 2026

Corte di Prome Instancia 11 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|C.D.G.
|G. ta wordo acusa di ladronicia riba 20 di maart 2026.
|09.00
|J.S.C.C.
|C.C. ta wordo acusa di maltato riba 13 di januari 2026.
|09.30
|J.P.J.
M.D.A.C.
W.J.T.M.
|E sospechosonan ta wordo acusa di a comete violencia contra dos persona riba 24 di november 2024 pafor di El Boco. J. ta wordo acusa alavez di e comete violencia contra un persona riba 27 di oktober 2024 dilanti Cas Casuela.
|11.00
|F.N.G.P.
|P. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 11 di augustus 2025 dor di choke y tambe di destrui su auto.
|11.40
|P.J.
|J. ta wordo acusa di posesion di cocaina y marihuana riba 3 di augustus 2025.
Corte di Prome Instancia 12 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.G.A.F.
|A.F. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad den e periodo di 2013 te 2014 y na december 2021. E ta wordo acusa di abuso sexual di un otro persona na aña 2016.
|09.30
|R.G.P.R.
|P.R. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad den e periodo di 24 di december 2023 te 2 di april 2024.
|10.20
|L.E.R.
|R. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di un cantidad di herment riba 31 di augustus 2025.
|11.20
|J.C.G.F.
|G.F. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 16 di januari 2025.
|13.30
|R.A.A.
|A. ta wordo acusa di a comete violencia den publico riba 6 di maart 2025.
|14.20
|R.D.N.Mc-I.
|Mc.-I. ta wordo acusa di maltrato riba 14 di november 2024.
|15.00
|R.P.I.
|I. ta wordo acusa di a comete violencia den publico riba 17 januari 2025.
Corte di Prome Instancia 13 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|A.F.
|F. ta wordo acusa di asesinato riba 2 di november 2025.
|14.00
|F.A.A.E.
|Pro forma. E. ta wordo acusa di homicidio, posesion di un arma di candela y violacion di ley di droga riba 22 di juli 2026.