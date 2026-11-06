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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11, 12 y 13 di november 2026

15:49  November 6, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 11 november 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 C.D.G. G. ta wordo acusa di ladronicia riba 20 di maart 2026.
09.00 J.S.C.C. C.C. ta wordo acusa di maltato riba 13 di januari 2026.
09.30 J.P.J.

M.D.A.C.

W.J.T.M.

 E sospechosonan ta wordo acusa di a comete violencia contra dos persona riba 24 di november 2024 pafor di El Boco. J. ta wordo acusa alavez di e comete violencia contra un persona riba 27 di oktober 2024 dilanti Cas Casuela.
11.00 F.N.G.P. P. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 11 di augustus 2025 dor di choke y tambe di destrui su auto.
11.40 P.J. J. ta wordo acusa di posesion di cocaina y marihuana riba 3 di augustus 2025.

 

Corte di Prome Instancia 12 november 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.G.A.F. A.F. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad den e periodo di 2013 te 2014 y na december 2021. E ta wordo acusa di abuso sexual di un otro persona na aña 2016.
09.30 R.G.P.R. P.R. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona menor di edad den e periodo di 24 di december 2023 te 2 di april 2024.
10.20 L.E.R. R. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di un cantidad di herment riba 31 di augustus 2025.
11.20 J.C.G.F. G.F. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 16 di januari 2025.
13.30 R.A.A. A. ta wordo acusa di a comete violencia den publico riba 6 di maart 2025.

 
14.20 R.D.N.Mc-I. Mc.-I. ta wordo acusa di maltrato riba 14 di november 2024.
15.00 R.P.I. I. ta wordo acusa di a comete violencia den publico riba 17 januari 2025.

 

Corte di Prome Instancia 13 november 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 A.F. F. ta wordo acusa di asesinato riba 2 di november 2025.
14.00 F.A.A.E. Pro forma. E. ta wordo acusa di homicidio, posesion di un arma di candela y violacion di ley di droga riba 22 di juli 2026.

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