[VIDEO] Polis a detene chauffeur cu tabata core irresponsabel y peligroso pero a sigui core y no kier a para!

Diabierna anochi polis a nota un pick-up ta core irresponsabel cu un elocidad halto na Santa Cruz, mesora e polis a bay su tras y a dun’e señal pa e para pero e chauffeur a ignora esaki. Polis a pidi pa refuerso y na altura di e rotonde un polis motorisa a blokia su pasada. Eynan polisnan a logra detene e chauffeur y a bay warda di polis cun’e mientras a laga su pick-up atras eynan pa ora e recobra su libertad e por pasa busk’e. Ademas polis a confisca algun cos den e auto pa evidencia y evita cu nan horta esakinan.