[VIDEO] Chauffeur a baha caminda na m an drechi dal auto mand’e dal otro auto y un otro mas a purba core bay pero no a yega leu!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda di Macuarima pa Kibaima, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur bayendo zuid a baha caminda na man drechi y a bay dal auto di un musico cantando na un fiesta y a manda su auto dal un otro auto su dilanti y consecutivamente manda e auto ey dal un otro auto su dilanti. E chauffeur cu a causa e accidente aki a dal un “u-turn” purba bay pero hendenan atento para pafo a subi auto y a bay nan tras pero no a logra yega leu. Nan a para e chauffeur y a pone bin bek na e sitio como tanto e chauffeur como ocupante no tabata tin su seatbelts bisti nan a resulta herida. Polis a atende cu e chauffeur cu tabata basta cansa y na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima y a transporta nan pa hospital. Mientras e auto a keda atras na disposicion di e doño.