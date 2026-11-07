[VIDEO] Polisnan di tur skina a bay pa un pelea formal na un club nocturno na Tanki Leendert

Diasabra madruga a drenta informe di un pelea formal cu persona herida na un club nocturno na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Patruyanan di Noord, Oranjestad, brigada motorisa y hasta e polisnan encarga cu vigila nos costanan a bay na e sitio. Na yegada di e patruyanan a bin compronde cu aki ta trata di un pelea formal di algun mucha di Madiki cu a bin busca problema cu e rastanan di Companashi unda a hasta agredi un rasta cu basta sla na cara, pero ya caba e grupo di mucha a bandona e sitio. Na yegada di e ambulans nan atende e victima y a transporte pa hospital.