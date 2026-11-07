Turistanan ta birando victima di vandalismo y ladronicia

Mas y mas kehonan ta drentando cu dia tras dia e antisocialnan ta vandalisando autonan y propiedad di turistanan hospedando na nos dushi isla. Den oranan di diasabra madruga a drenta informe di ladronicia dilanti un di e hotelnan highrise, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ladronnan antisocial a horta bateria di un auto di huur di turistanan. Esaki ta causa daño severo na nos turismo cual ta nos unico pilar economico. Mirando con mas y mas turistanan ta bira nan victima si nos no haci algo alrespecto e cos aki ta bay for di man y e consecuencia ta pa nos mes. Ban STOP E LADRONICIA, si bo sa of a wak algo parecido denuncia esaki mesora na polis!