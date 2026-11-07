Reflexion Diasabra 7 November 2026.

Nos ta lanta habri wowo cu bendicion di Dios.
Baha pia foi cama pa bai gosa di un dia nobo.
Dios ta regala nos un dia nobo pa nos por gosa lo maximo.
Lanta bo mannan den laira y gradici pa bo tin rosea, bida, trabou, salud, un cas, un famia.
Danki Señor pa bo bondadnan.
Biba felis y contento,
Gosa di bida, cu famia y amistadnan.
Buska momentonan di alegria, evita mal aura, hende amarga cu por stroba bo felicidad.
Nos mester purba evita stress, discusión, pleito cu no ta nada bon pa nos salud.
Nos sa cu si bo biba contento y felis bo bida ta hopi largo.
Ta ora bo ta preocupa tur dia, cabey blanco ta jega tempran y mas y mas curpa ta caba.
Come saludabel y na ora.
Drumi tanto ora cu e curpa ta pidi pe descansa.
No hasi nada pura pura pa evita anshamento cu por duna bo ataka di curason.
Ta cosnan simpel cu por hasi nos biba hopi mas felis hunto cu nos famia.
Amen.