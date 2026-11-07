Awe abo por gana 600 mil florin cu Lotto 5 Sorteo ta awe anochi

ORANJESTAD, Aruba – 7 di november, 2026: Diaranson ultimo Lotto 5 no a conoce ningun ganado cu ta pone e jackpot sigui crece y pa awe diasabra e suma bira 600 mil florin! Pero si tabata tin 2 feliz ganado di e segundo premio di Lotto 5 di diaranson ultimo y e ticketnan ganado a wordo bendi na Lucky Snoopy y Sheba Lottery. Lotto 5 ta costa solamente 4 florin pa ticket y bo por combina bo 5 numbernan for di 01 te cu 35, si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta puntra bo rebendedor pa un loco y asina bo ta den wega pa gana e jackpot di 600 mil florin cu Lotto 5.

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Sorteo di Lotto 5 ta hunga awe diasabra pa 7.45PM y por cumpra bo ticket na bo rebendedor faborito te cu 7.30PM.

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