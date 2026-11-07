Accidente cu hende herida pa falta di preferencia dilanti Cayena Mall

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Cayena Mall na Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Mitsubishi Lancer biniendo for di Sero Blanco a subi e caminda net ora cu un Mazda CX-5 ta baha di Tarabana y a bay dal e den banda. Debi na e fuerte impacto un persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.