[VIDEO] Homber di 37 aña a ser haya sin bida na Sabanilla Abao

Diasabra merdia a drenta informe di cu un persona a ser haya benta abao na Sabanilla Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruhaci su investigacion.ya a bin encontra un persona masculino di 37 aña naci na Baarn Hulanda benta abao cu ambos banda di pols corta y un cuchiu banda di dje y sangrando pa nanishi. Polis a pidi ambulans cu urgencia. Na yegada di e ambulans nan a nota cu e homber no ta duna señal di bida mas y a pidi pa dokter forensyco bini na e sitio. Recherche tambe a presenta pa descarta cu aki ta trata di un crimen pero esaki a bin resulta negativo. Na yegada di e dokter forensyco a haci su investigacion. Na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.