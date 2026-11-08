Reflexion Diadomingo 8 November 2026.

Nos ta habri dia di Señor cu hopi amor y gratitud specialmente pasobra nos ta previlegia di mira un otro bunita dia den nos bida.
Semper unda cu nos por ta, mustra nos gratitud na esnan cu kier nos bon y ta stima nos.
Nos grandinan a lanta nos cu respet y bon educacion.
Asina nos tambe mester hasi cu nos generacion y nan lo ser bon mira unda cu nan jega.
Tambe den bida tur porta lo habri pa nan.
Esey lo ta e exito cu nan lo bai tin den nan bida.
No ta costa ningun hende ningún sen pa bisa bon dia of bon tardi of bon nochi.
Maske bo ta hanja hende buchi cu no tin manera, ta grandi bo ta keda den nan den bista di otro.
Amen.