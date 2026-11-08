Posted in INCIDENTE [VIDEO] Awa a yobe hopi fuerte, cantidad di caminda sera y varios cas a yena cu awa ademas matanan a cay hasta riba auto y den rooi. 10:28 November 8, 2026 Leave a comment Aki por haya un bista amplio di e situacion! Related Articles [VIDEO] Yiu kier a ranca cartera di su mama y den e forsamento aki e mama a cay herida su mes For di oranan tempran di madruga hendenan a para den fila pa asina bay paga nan plachi number di auto. Posiblemente un security a maltrata un persona den e area di e hotzone banda di e hotelnan highrise Chauffeur burachi a hera dal frontal riba polis na Sero Blanco