CUERPO POLICIAL TA INFORMA

UNIT NARCOTICA CU DOS DETENCION Y BASTA DROGA CONFISCA

Diamars 3 november 2026 Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un percela na Papilon.

E accion aki ta relata cu importacion di droga, hasj y xtc, y posesion di arma di candela.

Durante di e entrada hudicial a confisca basta droga (marihuana y hasj).

Unit Narcotica a haci dos detencion na e percela.

Ta trata di e homber di inicial L.J.V.P naci na Colombia di 28 aña y e hende muher di inicial R.W.S.H naci na Surinam di 38 aña.

Pa cu e accion aki diferente departamento di KPA a forma parti entre otro, Team di Arresto y K9- Unit.

Cuerpo policial Aruba ta haci un apelacion si bo sa algo of bo a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.