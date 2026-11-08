CUERPO POLICIAL TA INFORMA
DOS DETENCION Y ARMA DI CANDELA, BASTA DROGA CONFISCA NA MADIKI DURANTE ENTRADA HUDICIAL CONDUCI PA UNIT NARCOTICA
Diadomingo madruga 8 november 2026, Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un percela na Madiki.
Esaki ta enconexion cu bendemento di droga y posesion di arma di candela.
Unit Narcotica a haci dos detencion.
Ta trata di e homber di inicial G.E.E. naci na Aruba di 29 aña y e muher di inicial M.L.M.M naci na Hulanda di 23 aña.
Na e percela a confisca cu cantidad droga cu ta cocaina, marihuana y XTC.
Durante buskeda a haya un arma di candela y un municion cu a wordo confisca pa mas cu e investigacion.
Pa cu e accion diferente departamento di KPA a forma parti. Ta trata di K9-Unit, Team di Aresto y polis uniforma di Noord
Cuerpo policial Aruba ta haci un apelacion si bo sa algo of bo a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo