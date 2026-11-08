A.T.A. a celebra YOU Anniversary na Norte America Cinco colega honra pa nan añanan di dedicacion y compromiso  

Recientemente, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a celebra cu orguyo e aniversarionan di servicio di cinco miembro di su ekipo di Norte America durante YOU Anniversary NA 2026. E celebracion special aki ta un momento pa reconoce e dedicacion, compromiso y contribucion di empleadonan cu durante añanan a aporta na A.T.A. y na posicionamento di Aruba como destinacion. Durante e ocasion, A.T.A. a honra Marie Iervolino, kende a celebra 30 aña di servicio, Natasha Lee Soy, Sherry Bidgood-Flanegin y Liliana Mancini, cada uno cu 10 aña di servicio, y Lea Giaquinto, cu a celebra 5 aña di servicio.

Durante e celebracion di YOU Anniversary NA 2026, e ekipo a reuni pa un anochi special dedica na reconocimento y aprecio. E programa a inclui un mensahe di apertura di CEO di A.T.A., Ronella Croes, sigui pa videonan cu mensahenan di aprecio di coleganan y momentonan individual pa reconoce cada uno di e cinco coleganan cu ta celebrando nan aniversario. Como parti di e reconocimento, e coleganan a ricibi un pintura personalisa. E ceremonia a finalisa cu un celebracion hunto cu CEO di A.T.A., CMO, Area Director di Norte America, ekipo di HR, e ekipo completo di Norte America, y famia di esnan honra.

Cu nan experiencia y dedicacion, nan ta fortalece presencia di nos destinacion y ta representa e balornan y identidad cu ta haci nos isla unico. Nan aporte ta bai mas leu cu promocion; ta crea oportunidad, cultiva relacionnan y comparti e esencia di Aruba cu ta laga un impresion duradero. Tur esaki conforme e vision cu A.T.A. ta para p’e, cu ta “Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita”.

“Celebra añanan di servicio ta mucho mas cu marca paso di tempo. Cada aña ta representa experiencia, compromiso y contribucion. E cinco coleganan aki ta representa diferente areanan di nos organisacion, demostrando cu exito di A.T.A. ta resultado di un esfuerso colectivo. Cada idea genera, cada reto supera, cada proyecto realisa y cada logro alcansa ta agrega na e balor unico cu cada uno ta aporta na A.T.A.,” segun CEO di A.T.A., Ronella Croes.

Mirando pa dilanti, A.T.A. lo sigui enfoca riba loke ta haci Aruba special, mientras ta traha hunto pa crea oportunidad y prosperidad, preserva loke ta haci nos isla unico y contribui na un futuro fuerte y sostenibel pa generacionnan cu ta sigui.

A.T.A. ta felicita Marie Iervolino, Natasha Lee Soy, Sherry Bidgood-Flanegin, Liliana Mancini y Lea Giaquinto pa nan logro y ta gradici nan pa nan dedicacion, pasion y compromiso continuo cu A.T.A. y Aruba. Masha danki!