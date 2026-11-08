Crecemento ta trece oportunidad y reto pa Aruba: Aruba Ports Authority N.V. a organisa Cruise Connect 2026

ORANJESTAD — Aruba ta riba e caminda pa pasa e marca di un miyon pasahero di crucero den aña 2026, un desaroyo cu ta trece oportunidad pa comercio y trahadonan local, pero cu tambe ta exigi miho planificacion di capacidad di waf y distribucion di bishitanan. Esaki ta un di e mensahenan principal di e presentacion di Marc Figaroa, Chief Executive Officer (CEO) di Aruba Ports Authority N.V. (APA), durante Cruise Connect 2026, teni den ballroom di Embassy Suites Aruba.
Pa e evento aki, APA a invita dos orador internacional cu a honra nos cu nan presencia y participacion activo. Ta trata aki di Donald Brown, kende ta Senior Vice-President for Maritime Policy na Cruise Lines International Association (CLIA). Tambe tabata presente Adam Ceserano, presidente di Florida Caribbean Cruise Association (FCCA). Localmente a conta cu presentacion tambe di Patrick Melchiors di Aruba Tourism Authority.
Den su presentacion, Figaroa a presenta e resultadonan di turismo di crucero, e proyeccionnan pa aña 2027 y e inversionnan cu APA ta prepara pa mehora e experiencia di bishitante. E panorama ta di un destino cu ta sigui goza di bon aceptacion cerca companianan di crucero, mientras e presion riba e facilidadnan di waf ta aumenta.
Segun e proyeccion presenta, Aruba lo cera 2026 cu aproximadamente 1.070.186 pasahero di crucero. Esaki lo haci 2026 e prome aña cu Aruba ta supera un miyon pasahero den e sector y ta representa aproximadamente 28,7% mas cu e nivel di aña 2019, prome cu pandemia, ora a registra 831.399 pasahero.
Pa aña 2027, APA ta proyecta 1.071.530 pasahero y 375 bishita di barco. E cifranan ta apunta riba un stablisacion cerca e nivel halto proyecta pa 2026, cu un aumento di apenas 0,1% den cantidad di pasahero.
Temporada ta sigui determina e actividad
Pa comunidad di Aruba, e importancia di e cifranan ta den e actividad economico cu bishitanan di crucero por genera pa taxistanan, operadornan di tours, comerciantenan, restaurantnan y otro empresarionan cu ta atende e mercado aki.
Sinembargo, e actividad no ta reparti igual durante henter aña. Segun e presentacion, temporada halto ta concentra aproximadamente tres-cuart di e pasaheronan anual. Esaki ta nifica cu comercio y dunadonan di servicio mester prepara pa dianan di hopi movecion, mientras cu den otro lunanan e demanda ta considerablemente mas abou.
E cifranan di aña 2025 ta ilustra e diferencia aki. Durante e aña ey tabatin 192 dia cu bishita di crucero, ekivalente na 52,6% di e aña. Den 20 di e dianan ey, e cantidad di pasahero tabata mas cu 10 mil. Esaki ta represente únicamente 10.4% di e tur e dianan cu tin crucero.
Pa 2027, por ehempel, APA ta proyecta cerca 147 mil pasahero den december, compara cu aproximadamente 29 mil den juli. E diferencia ta mustra e importancia di adapta personal, transporte y servicio na e calendario di cruceronan.
Waf ta confronta presion pa acomoda e demanda
Un di e puntonan cardinal di e presentacion ta cu e agendanan carga ta haci mas dificil pa companianan di crucero haya reservacion di espacio na waf. APA ta traha cu e companianan pa logra un miho distribucion di bishitanan y uza e capacidad di waf di un manera mas eficiente. Esaki ta importante pa por acomoda e demanda y pa mantene calidad di servicio durante e dianan mas ocupa.
Segun e informacion presenta, e estadia promedio di un barco durante october tabata di aproximadamente 11 ora y 32 minuut. E tempo cu e barconan ta keda na Aruba ta ofrece oportunidad pa pasaheronan explora e isla y haci gastonan den economia local. Den e comentario di e companianan di crucero, e tempo disponibel na tera ta precisamente un oportunidad cu Aruba por probecha miho pa aumenta e gasto di bishitante riba e isla.
Preparacion pa barconan grandi y mehoracion di facilidadnan
Pa atende e necesidadnan di e sector, APA ta ehecuta diferente trabou di infrastructura y mantencion. Entre e trabounan completa ta instalacion di dos punto di mara barco, conoci como bollards, cu capacidad di 150 ton cada un. E instalacionnan aki ta forma parti di e preparacion pa e yegada di un barco “Legend of the Seas” di e clase Icon dia 18 di november.
APA tambe ta renoba e sistemanan di proteccion entre barco y waf, conoci como fenders. Otro trabounan ta inclui reparacion y renobacion di dak di terminal, facilidadnan sanitario temporal y instalacion di gazebonan pa ofrece sombra na waf.
Pa aña 2027, e plan ta inclui un di dos facilidad sanitario temporal, gazebonan na waf y reemplaso di e fendernan cu ainda falta. Den prome trimester di 2027, APA ta spera tambe un boto nobo pa e servicio di loods, cu ta transporta e loods nan pa e barconan pa asisti e capitannan cu e entrada y salida di e barconan den waf. E mehoracionnan aki tin como meta facilita e operacion di waf y ofrece mas comodidad na esnan cu ta uza e facilidadnan.
Welcome Plaza y Fiesta Plaza pa 2027
E experiencia di bishitante ora e sali for di waf ta otro elemento importante den e plannan di APA. A pospone e trabounan relaciona cu Welcome Plaza y Fiesta Plaza pa di dos trimester di 202, pero a presenta e diseño pa afdak of pergola na Welcome Plaza cu lo mehora experiencia pa e usuarionan di Welcome Plaza. E Obhetivo ta pa sigi mehora e prome impresion cu pasaheronan y tripulantenan ta haya di centro di Oranjestad y complementa e experiencia di crucero. Pa e centro di ciudad, e conexion cu waf ta di importancia directo, pasobra e area ta e punto di entrada pa miles di bishitante cu por sigui nan caminda pa tienda, restaurant y otro atraccion local.
Marc Figaroa a presenta tambe e diseño di e edificio di oficina nobo di APA (ex-edificio di DOW), unda ta pendiente pa ricibi e bouwvergunning pa asina e construccion por cuminsa den 2027. Adicionalmente, un sistema digital nobo di maneho di waf mester ta completamente operacional pa dia 1 di januari 2027. E sistema lo pone informacion di programacion di waf, barconan den waf y horario di crucero disponibel online. Esaki por yuda esnan cu ta depende di e actividad di waf planifica nan trabou cu mas claridad.
Sosten pa centro di ciudad y proyectonan social
E presentacion a mustra tambe con APA ta contribui na iniciativanan fuera di su operacion diario. APA ta sostene Obiz cu operacion di camaranan di siguridad y ta den combersacion tocante con e por contribui cu Arutram. APA ta sostene tambe Dia Nacional pa Cuida Aruba, cu enfasis riba e importancia di mantene nos isla limpi.
Riba tereno social, APA a inclui un contribucion di un aña di un kiosko na Welcome Plaza pa Trampolin. E iniciativa ta forma parti di su atencion pa muchanan cu necesidad special y inclusion. Hunto cu ASTEC, APA tambe a contribui cu tres smart boards pa Scol Preparatorio Tarcisius.
Otro proyecto menciona ta e acuerdo di intencion cu Gobierno di Aruba y Floating Farm pa explora e viabilidad di un atraccion di Floating Farm na Schoenerhaven. E proyecto ta den fase di exploracion di su business-case.
Aruba ta sigui haya bon evaluacion
Segun e feedback presenta door di Marc Figaroa, Aruba ta sigui registra evaluacionnan masha positivo cerca e companianan di crucero, a pesar di e temporada ocupa. E isla ta mantene su posicion como un destino importante pa e itinerarionan di ABC y zuid di Caribe. E companianan ta aprecia tambe e cooperacion entre APA, Aruba Tourism Authority y Ministerio di Turismo.
E reto pa Aruba ta comberti e volumen di bishitante den beneficio local, mientras e isla ta mantene un bon experiencia pa esnan cu ta bishita. E presentacion di Marc Figaroa ta pone e enfasis riba e trabou cu esaki ta exigi: capacidad di waf adecua, facilidadnan cu ta funciona bon y coordinacion cu e sector pa probecha e oportunidadnan economico cu turismo di crucero ta trece.
Tocante Aruba Ports Authority:
A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981, como e prome compania priva di Gobierno di Aruba. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Na aña 2025, APA a maneha 376 crucero na Oranjestad, cu a trece cu ne 970.803 pasahero abordo. Pa e aña aki ta anticipa cu lo maneha 404 barco y cu lo trece 1.070.186 pasahero abordo. Na e waf di carga na Barcadera a maneha un otro 867 barco (sin conta barkitos) aña pasa. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.