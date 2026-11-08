APA-Marlien Lacle_ “Ta manera mi tin un carnaval tur dia na waf”

“Ta manera mi tin un carnaval tur dia na waf”

ORANJESTAD — Despues di 18 aña trahando riba tereno di waf, Marlien Lacle di e tiendanan Nautique y Unique Happy Kiosk ta sigui disfruta di e contacto cu turistanan di crucero. E bishitantenan cu ta conta di nan tournan, e clientenan cu ta regresa tur aña y e ambiente anima ta haci cu su trabou ta sinti, den su mes palabranan, manera “un carnaval tur dia”.

Marlien Lacle a atende Cruise Connect 2026 pa pone su mes na altura di e desaroyonan den industria di crucero, un sector cu e ta encanta y den cual el a construi su trayectoria comercial. E comerciante a splica cu nan tin dos punto di benta: un kiosko na Welcome Plaza y un local mas paden riba tereno di waf. Nan surtido ta inclui souvenir, yabero, magneet, accesorionan pa cabey y prenda di fantasia, entre nan cadena y renchi.

Segun Lacle, algun di e productonan ta destaca cerca e pasaheronan. Turistanan ta coment’e cu nan no ta haya e mesun tipo di set di accesorio pa cabey na otro wafnan cu nan ta bishita. E reaccion positivo di clientenan ta un satisfaccion pa dje. “Nan ta bisa ‘you have a lovely store’ y tambe nan ta feliz di ta na Aruba,” el a conta.

Turistanan ta regresa cu storia di nan experiencia

Pa Marlien Lacle, e contacto cu e pasaheronan ta bay mas leu cu un compra. Hopi ta pasa prome cu nan tour y, ora nan regresa, nan ta cont’e con nan dia na Aruba a bay. Algun ta sali cu UTV, mientras otronan ta pasa nan tempo na beach. Segun e comerciante, e comentarionan ora nan bolbe ta hopi positivo, specialmente tocante e santo blanco y e lama di Aruba.

“Ki ora cu nan bin bek, nan ta keda in love cu Aruba. Nan ta bisa: ‘No, nos ta bin bek’,” Lacle a expresa. E ta mira e promesa ey bira realidad cu clientenan cu ta regresa aña tras aña. Algun ta reconoce su tienda y ta pasa pa salud’e of busca e mesun tipo di producto cu nan a cumpra durante un bishita anterior. “Nan ta bin bishita mi tambe. Esey mi ta haya hopi nice,” el a conta. E relacion cu e clientenan ta un di e partinan mas agradabel di su trabou.

No tur barco ta trece e mesun benta

Aunke su entusiasmo ta grandi, Lacle ta reconoce cu actividad comercial ta varia di un barco pa otro. Tin dia cu pasaheronan ta mas interesa den wak rond y relaha, cu kisas un compra chikito manera un magneet. Segun su experiencia, e perfil y interes di e bishitantenan ta influi den nan comportacion di compra. Tin barconan cu ta trece bon movecion comercial, mientras otro dianan ta mas trankil. No obstante, su evaluacion di e desaroyo na waf ta positivo. El a señala cu waf a crece tremendamente den e ultimo añanan y cu e interaccion diario cu bishitantenan ta sigui dun’e energia pa su trabou.

“Te dia cu e salud t’ey”

Despues di 18 aña, Marlin Lacle ta mantene su gusto pa e negoshi y pa e oportunidad di papia cu hende di diferente parti di mundo. E variedad di encuentro y experiencia ta tene su trabou interesante. Ora a papia di sigui activo den e sector, su contesta tabata cla: “Mi ta gusta e tipo di trabou y e negoshi cu mi ta haci.” Y tocante te ki tempo e kier sigui, el a conclui cu un frase simpel: “Te dia cu e salud t’ey.”