Reflexion Dialuna 9 November 2026.

Riba un mainta di otro bunita dia y comienso di siman nos ta lanta cu poder di nos bon Dios pa gosa di tur éxito cu por.
Pesey nos no ta cansa di bisa corda bo Fe den Dios, cu ta nos speransa cu Señor nunca ta laga nos.
Nos por tin hopi cos na mundo pa por diverti y gosa nos bida.
Hopi biaha nos tin mas hopi cu nos mes ta pensa.
Nos tin un pais cu un potencial grandi.
Nos fauna y flora, beachnan mas bunita na mundo.
Nos hendenan y nan amabilidad.
Tur e exitonan cu nos hendenan biniendo di un isla di apenas un 150.000 habitante ta logra den exterior.
Nos hobennan cu tur e respet y bon educacion.
Maske tin varios topico cu mester tene bon cuenta cune pa cos no bai foi man y pa nos nietonan hanja e paraiso aki mane nos grandinan a laga pa nos.
Mi nunca no por lubida biniendo den avión for di Merca con poco joven americano cu tabata den avión a mira den bentana paisahenan di Palm y Eagle beach a bira loco y gosa di loke nan a wak.
Hopi di nos hendenan mes no ta aprecia esakinan y ta laga sushi atrás.