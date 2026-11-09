[VIDEO] COA – TEAMARU na Dakar 2026, entrevista Nicole Hoevertsz

E Weganan Olimpico di Hubentud Dakar 2026 sigur ta algo special pa experiencia, sea como ekipo di apoyo, entrenador y mas aun como atleta. Pa hopi di e hobennan presenta, e ta e prome biaha cu nan ta forma parti di un Weganan na nivel Olimpico, cu ta conta cu e participacion di mas di 200 pais di rond di mundo.

Pa conta mas di e evento special aki y di nos TEAMARU cu ta na Dakar-Senegal, a combersa cu Secretaria General di Comite Olimpico Arubano (COA) y miembro di Comite Olimpico Internacional (IOC), Sra. Nicole Hoevertsz. Cu su trayectoria largo den e mundo Olimpico representado Aruba riba e nivel mundial mas halto cu tin pa cu deporte, Nicole ta conta e historia di e “Youth Olympic Games” (YOG), ademas di comparti un mensahe cu nos pueblo, pa nos apoya nos atletanan di TEAMARU cu ta na Dakar 2026.

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