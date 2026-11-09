Subiendo un subida durante un tour riba Quadracer dama turista a dal den un buraco cay y a accidenta!

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida pabao di Boca Wariruri na costa nort, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu net ora cu e dama turista riba e quadracer a bay subi un subida ela dal den un buraco y a dal abao herida su mes. Na yegada di e personal di ambulans cu a bay cu e pick-up a compronde cu ela cay y tin masha hopi dolor na su ribchi banda drechi y no por move. Nan a atende pone riba equipo special pa asina transporte den e baki pick=up te na unda e ambulans por a yega. Djey nan a pas’e den ambulans y a transporte pa hospital.