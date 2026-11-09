Patrick Melchiors Mas di 80% di pasaheronan ta subi crucero pasobra Aruba ta den e itinerinario

ORANJESTAD — Aruba tin un influencia importante riba e decision di pasaheronan pa scoge un crucero. Segun e Cruise Survey 2025, presenta door di Patrick Melchiors di Aruba Tourism Authority (ATA) durante Cruise Connect 2026, un total di 81% di e personanan encuesta a indica cu Aruba a influencia nan escogencia di crucero. Esaki ta un aumento compara cu e 78% registra na aña 2024.
E resultado ta mustra e atractivo di Aruba como destinacion den itinerario di cruceronan. Pa e sector local, esaki ta representa un oportunidad pa converti e interes den experiencia di calidad, mas actividad economico y beneficio pa comunidad.
Patrick Melchiors, kende ta Destination Services Manager di ATA, a presenta datonan tocante perfil, preferencia, satisfaccion y gastonan di pasaheronan, hunto cu proyectonan pa mehora e producto turistico di Aruba.
Pasaheronan ta pasa mas tempo na tera
E encuesta ta indica un cambio modesto den e tempo cu pasaheronan ta pasa riba e isla. Na aña 2025, un total di 57% di e encuestadonan a pasa cinco ora of mas na tera, compara cu 54% na aña 2024. E proporcion cu a pasa solamente un pa dos ora a baha di 11% pa 8%.
Esaki ta ofrece mas espacio pa tournan, bishita na comercio y restaurant y actividadnan den diferente parti di Aruba. Sinembargo, pa probecha e oportunidad, e experiencia mester ta bon organisa y adapta na e tempo cu e pasahero tin disponibel.
Den e grupo encuesta, un total di 62% tabata residente di Merca, sigui pa Caribe cu 13%, Latino America cu 11% y Canada y Europa cu 6% cada un. Baby Boomers y Generacion X hunto a representa 75% di e encuestadonan.
Tournan mester ta mas visibel online prome cu e biahe
Un di e mensahenan mas relevante pa operadornan local ta cu hopi pasahero ta planifica nan actividadnan prome cu nan yega Aruba. Segun e presentacion, un total di 63% di e encuestadonan semper ta participa den tournan of cu hopi frecuencia, mientras cu 61% ta reserva nan excursion bastante tempo prome cu e biahe di crucero mes.
Ademas, 47% ta uza e website di e compania di crucero como fuente pa planifica tournan. Esaki ta subraya e importancia di relacionnan comercial cu e companianan di crucero y di presenta e oferta di Aruba den e canalnan cu e pasahero ta consulta prome cu su vakantie.
Patrick Melchiors a presenta tambe e tipo di experiencia cu companianan di crucero ta buscando: experiencia culinario, bienestar, actividadnan mas exclusivo, transportacion priva y tournan adapta na deseo di e cliente. Experiencianan autentico y local tambe ta figura entre nan preferencianan. Pa negoshinan di Aruba, esaki ta ofrece posibilidad pa desaroya producto cu ta conecta e bishitante cu nos cultura, gastronomia y comunidad.
Beachnan y hospitalidad ta haya evaluacion halto
E resultadonan di satisfaccion ta mustra mehoracion den tur e aspectonan compara cu aña 2024. Riba un escala di un pa cinco, nos beachnan a haya 4.74, siguridad 4.72 y hospitalidad local 4.71. Tournan a ricibi un evaluacion di 4.66, mientras centro di Oranjestad a haya 4.59.
E relacion entre prijs y loke e bishitante ta ricibi a haya e puntuacion mas abou di e aspectonan midi, cu 4.15. Aunke esaki tambe a mehora compara cu 4.08 na aña 2024, e resultado ta indica cu percepcion di balor ta un punto pa sigui atende.
Den gastonan, e presentacion ta situa e promedio general rond di US$ 190 pa persona. E promedio ta varia entre e diferente companianan di crucero, cu pasaheronan encuesta di Carnival Cruiselines como esunnan mas ghalto, gastando US$ 252 pa cada pasahero. Entre e categorianan di gasto ta e tournan paga adelanta abordo, manera artesania local, cuminda y bebida, y tour reserva riba nos isla.
Inversion den sitio turistico y proteccion di naturalesa
Fuera di e datonan di crucero, Patrick Melchiors a presenta e plan di desaroyo, mehoracion y mantencion di producto turistico pa e periodo 2025–2027. E plan ta inclui facilidadnan publico, organisacion di trafico y parkeerplaats, borchinan y proteccion di areanan natural.
Entre e actualisacionnan presenta ta e canchanan di tennis y uzo multiple na Baby Beach, cual ta den fase final y un solucion temporario pa baño publico na e beach. Tambe a presenta proyectonan relaciona cu Rodgers Beach, Mangel Halto, borchinan na Ayo y renobacion di trapi y barancanan den Parke Arikok.
Otro puntonan den e plan ta inclui maneho di acceso di bishitante, proteccion di costa, mantencion di palapa y gazebo y mehoracion di maneho di sushi y reciclahe. E presentacion a inclui tambe e Smart Crowd Project. E proyecto aki ta brinda e oportunidad pa maneho di fluho di turistanan na e atraccionnan y luganan mas bishita.
E direccion strategico presenta door di ATA ta pone enfasis riba un maneho integral di destinacion, atraccion di huespednan cu ta aporta na balor y cu ta respeta Aruba y preservacion di cultura, herencia y naturalesa. E bienestar di comunidad ta forma parti di e mesun enfoke.
Casi un miyon di pasahero di crucero den 2025
E importancia di e sector ta refleha den e cifranan di Aruba Ports Authority. Na aña 2025, Aruba a registra 970.803 pasahero di crucero y 376 calls di barco, compara cu 897.273 pasahero y 347 calls den 2024. Esaki ta representa un aumento di aproximadamente 8,2% den cantidad di pasahero.
Tocante Patrick Melchiors
Patrick Melchiors ta Destination Services Manager di Aruba Tourism Authority, cu mas di un decada di experiencia dentro di e organisacion. Su trabou ta inclui coordinacion cu Aruba Ports Authority, companianan di crucero, operadornan di tour y otro partner local pa mehora e experiencia di bishitante. FCCA ta describi su rol como e conexion entre e experiencia di huesped y e operacion di turismo di crucero, cu atencion pa comunicacion, calidad di servicio y coordinacion entre e diferente partidonan.
Tocante Aruba Tourism Authority
Aruba Tourism Authority (ATA) ta e organisacion encarga cu mercadeo y maneho di Aruba como destinacion turistico. Desde 1 di januari 2011, e ta funciona como un entidad autonomo di tipo sui generis dentro di e sector publico. ATA ta reuni partnernan local y internacional pa coordina promocion, desaroyo di producto y colaboracion den turismo. Su vision ta basa riba e principio cu “un Aruba dushi pa biba ta un Aruba dushi pa bishita”, cu enfasis riba turismo sostenibel y beneficio pa comunidad.