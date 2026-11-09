Entrenador di Karate Robert Silva lo haci e curso Ciencias Aplicadas al Deporte na Barcelona, Spaña.

Despues di a aplica y haya aprobacion pa su participacion, entrenador di Karate Robert Silva lo haci e curso “Ciencias Aplicadas Al Deporte”na Sant Cugat-Barcelona, Spaña. Esaki lo tuma luga na e “Centro de Alto Rendimiento” (CAR). Un beca pa por a participa na e curso “Ciencias Aplicadas Al Deporte” a wordo otorga na Robert a traves di Comite Olimpico Arubano (COA) y Comite Olimpico Internacional (IOC) pa medio di e programa di “Olympic Solidarity”. E obhetivo principal di e curso aki ta pa ofrece entrenadornan local e posibilidad di por beneficia di formacion técnico di nivel halto. Di e forma aki e coachnan por actualisa nan conocemento y alabes aumenta e experiencia profesional pa despues yuda comparti e informacion aki y eleva e calidad di nan federacionnan y deporte en general na Aruba.
Comite Olimpico Arubano kier a manda palabra di pabien na entrenador Robert Silva cu lo bay haci e curso ‘Ciencias Aplicadas Al Deporte’ cuminsando e aña aki, exito!
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