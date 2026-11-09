Exprodesk ta organisa Workshop di 4 Dia “E-Commerce Bootcamp 2026: Build, Connect & Sell Online”

ORANJESTAD – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI), pa medio di su unidad Exprodesk, ta organisa e workshop di 4 dia “E-Commerce Bootcamp 2026: Build, Connect & Sell Online.” E workshop aki tin como meta pa yuda empresarionan local haya conocemento y hermentnan practico pa cuminsa bende online, mehora nan presencia digital, y haci nan negoshi online crece. Participacion ta completamente gratis!
E-commerce ta ofrece oportunidadnan nobo pa empresarionan na Aruba pa bende nan productonan of servicionan, tanto na nivel local como internacional. Sin embargo, hopi empresario ainda tin preguntanan tocante con pa crea un webshop, acepta pagonan online, organisa entrega di producto y atrae clientenan via internet.
Pa yuda empresarionan supera e desafionan aki, Exprodesk a organisa un programa di 4 dia cu participacion di diferente expertonan cu lo comparti nan conocemento y experiencia. Durante e workshop, participantenan lo haya informacion practico riba e siguiente temanan:
E prome dia lo enfoca riba oportunidadnan y e sosten cu ta disponibel pa empresarionan. Free Zone Aruba lo brinda informacion tocante e oportunidadnan pa negoshinan cu kier opera for di Free Zone, mientras cu Qredits lo presenta nan posibilidadnan di microfinanciamento y sosten pa empresarionan cu kier cuminsa of expande nan negoshi.
Durante e segundo dia, Denzo Designs lo splica e aspectonan importante pa crea un webshop profesional y facil pa uza. Participantenan lo siña tocante structura di un website, diseño y e elementonan necesario pa inspira confiansa cerca clientenan cu ta cumpra online.
E tercer dia lo enfoca riba dos aspecto esencial di e-commerce: pago y entrega. Sentoo lo splica con empresarionan por acepta pagonan online y conecta solucionnan di pago cu nan webshop. Mientras cu Post Aruba lo brinda informacion tocante e proceso di envio y entrega di productonan na nivel local y internacional.
Durante e ultimo dia, JZ Marketing lo enfoca su presentacion riba marketing digital y con pa atrae clientenan na bo webshop. Participantenan lo explora strategianan di social media marketing, Facebook y Instagram Ads, visibilidad riba Google y otro maneranan pa genera trafico y bentanan online.
E workshop aki ta dirigi na empresarionan cu kier cuminsa bende online, dunadornan di servicio, negoshinan existente cu kier fortalece nan presencia digital y empresanan cu tin interes pa alcansa clientenan internacional.
Detayenan di e Evento
Fecha: 16, 17, 18 y 19 di november 2026
Orario: 6:00 PM – 8:00 PM
Luga: Wilhelminastraat 7, Oranjestad (Cas Veneranda – Oficina di DEACI)
Organisa pa: Exprodesk – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI)
Costo: Participacion completamente gratis
Registracion: www.cutt.ly/EcomBootcamp2026
Contacto: g.pais@deaci.aw
Exprodesk ta invita tur empresarionan interesa pa registra y participa den e workshop aki. E cantidad di luga disponibel ta limita, p’esey registracion adelanta ta obligatorio.