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Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 19 november 2026

15:43  November 9, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 19 november 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 D.S.R. Uitspraak
08.15 H.I.F.R. Uitspraak
08.30 J.P.M.C. C. ta wordo acusa di menaza y maltrato cu un arma riba 9 di juli 2025.
09.30 N.R.W.W. W. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 22 di oktober 2025.
10.30 Y.S.S.B.

O.A.U.T.

 S.B. y U.T. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 19 di juni 2025
11.40 R.R.G.D. D. ta wordo acusa di destruccion riba 18 di maart 2025.
13.30 B.T.C. C. ta wordo acusa di abuso sexual na 2025.
14.10 N.C.S.

I.J.Z.G.

 S. y Z.G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y maltrato di un familiar desde december 2022.

 

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