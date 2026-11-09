Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 19 november 2026

Corte di Prome Instancia 19 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|D.S.R.
|Uitspraak
|08.15
|H.I.F.R.
|Uitspraak
|08.30
|J.P.M.C.
|C. ta wordo acusa di menaza y maltrato cu un arma riba 9 di juli 2025.
|09.30
|N.R.W.W.
|W. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 22 di oktober 2025.
|10.30
|Y.S.S.B.
O.A.U.T.
|S.B. y U.T. ta wordo acusa di ladronicia y heling riba 19 di juni 2025
|11.40
|R.R.G.D.
|D. ta wordo acusa di destruccion riba 18 di maart 2025.
|13.30
|B.T.C.
|C. ta wordo acusa di abuso sexual na 2025.
|14.10
|N.C.S.
I.J.Z.G.
|S. y Z.G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y maltrato di un familiar desde december 2022.