Aruba Bank ta apoya crecemento personal durante Primero Yo

Oranjestad, Aruba – 9 di november 2026 – Aruba Bank tabatin e placer di forma parti di e conferencia Primero Yo, cu a tuma luga diasabra pasa, 7 di november.

E conferencia a reuni participantenan pa un dia yen di inspiracion, motivacion y conversacionnan valioso, cu enfasis riba amor propio, confianza den bo mes y crecemento personal.

Na Aruba Bank, nan ta kere cu inverti den bo mes ta un paso importante pa construi un futuro mas fuerte y sostenibel. E mensahe di Primero Yo ta refleha e importancia di reconoce bo propio potencial, pone metanan personal y sigui desaroya cu confianza.

Participacion na iniciativanan manera esaki ta forma parti di e compromiso di Aruba Bank pa contribui na un comunidad mas fuerte, unda cada persona tin e oportunidad di crece y prospera.

“Ora bo inverti den bo mes, bo ta pone e fundeshi pa un mihor futuro. Pasobra tur cos ta cuminsa cu bo.”

Aruba Bank ta felicita e organisadornan di Conferencia Primero Yo pa e iniciativa aki y ta gradici pa e oportunidad di forma parti di un evento cu ta promove empoderamento y desaroyo personal.