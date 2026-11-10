Reflexion Diamars 10 November 2026.

Nos ta lanta manera custumber y ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro dia mas pa nos gosa den nos bida.
Mane ta un dicho : historia no ta pasado, e ta actual, nos ta historia.
Nos ta pidi Señor no cambia nos situación so, cambia nos mes tambe, sinjanos conoce Bo mihor.
Un hende mester percura pa purifica su curason, ser un bon hende cu bon manera, y dimes unda cu bo kier bai of actúa bo consenshi ta hibabo pa tuma pasonan manera debe ser.
Wak den política, cuanto político ta bisa, ora ta den campanja ta un cos, y ora ta den gobierno ta otro cos.
Nos gobernantenan mester sigui ejempelnan rond mundo y cuanto cos ta bajendo malo.
Nos no mester sigui mal ejempel, sino sinja di e fajonan cu ta wordu cometí, pa nos actúa bon.
Corda riba nos juinan y generacion cu ta keda atras, pa nan no pasa den situaciónnan dificil y di desgusto