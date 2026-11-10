[VIDEO] Motociclista cu mucha muher riba brommer ta pasa auto banda drechi net ora auto ta bira.

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Jontai na Cumana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un motociclista cu un mucha muher riba e brommer a bay pasa un auto na man drechi net ora esaki ta bira y a dal den banda di e auto birando y nan a cay y e brommer a keda raspa un distancia riba e parkinglot. Debi na e caida e mucha muher a resulta mas herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha muher y a transporte pa hospital. Polis a tuma e brommer y a hib’e Balashi pa e motociclista presenta e papelnan na ordo.