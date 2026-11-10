[VIDEO] Team si Arresto den accion na Arashi!

Action policial na Arashi
Diamars atardi a drenta informe cu polis nan no uniforma den forma relampago a blokia un auto den area di Arashi. Nan a baha tur 4 hende den e auto y cu man ariba. A controla e auto. Segun informe inoficial e auto lo tabata pasa area hotel y tabata vigilando e zona. Polis lo tin e area bon vigila pa posibel crimen.
Nos redacion ainda ta warda pa haya sa si a logra haya algo y si tabata detencion. Tin di nota cu poco dia tambe mesun cos a pasa den oranan anochi, polis lo a blokia un auto den area di hotel y detene un hende.