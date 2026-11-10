Posted in INCIDENTE Awe ambulans a ricibi su ambulans nobo cual a subi caya pa transporta su promer paciente! 10:02 November 10, 2026 Leave a comment Diamars mainta ambulans dienst a ricibi un vehiculo nobo di ambulans, e prome persona cu a haya un rit pa hospital tabata un mucha muher hoben cu a accidente cu un brommer. Related Articles Kaptura di Droga pa Zr.Ms. Groningen i Wardakosta Karibe Hulandes Ladronnan a forza porta di negoshi den construccion pa horta e.o. Verf [VIDEO] Durante un pelea/maltrato banda di un snacktruck na Palm Beach victima a cay kap su cabes y haya un bolobonchi! Ladronnan a kibra drenta horta den Prof. Lorentzstraat pero a bay unicamente cu un I-Phone bieuw