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Awe ambulans a ricibi su ambulans nobo cual a subi caya pa transporta su promer paciente!

10:02  November 10, 2026  Leave a comment

Diamars mainta ambulans dienst a ricibi un vehiculo nobo di ambulans, e prome persona cu a haya un rit pa hospital tabata un mucha muher hoben cu a accidente cu un brommer.

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