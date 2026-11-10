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A gradua di Universidad di Aruba, John Lopez.[🇦🇼🇳🇱]

09:12  November 10, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 6 di november, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, John Lopez.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Vessel Biofouling and its consequences – An analysis of Aruba’s compliance with obligations concerning vessel biofouling ”  ”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

 

Prof. dr. mr. Michiel Heldeweg (begeleider), representa dor di mr. M. Gielen

  1. Mike Videler

prof. dr. mr. Jos Hamers

Universidad di Aruba ta felicita John Lopez cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, John Lopez.

 

ORANJESTAD – Op vrijdag, 6 november, 2026 verdedigde John Lopez zijn scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

Vessel Biofouling and its consequences – An analysis of Aruba’s compliance with obligations concerning vessel biofouling

 

De examencommissie bestond uit de leden:

Prof. dr. mr. Michiel Heldeweg (begeleider), hier vertegenwoordigd door mr. M. Gielen

  1. Mike Videler

prof. dr. mr. Jos Hamers
De Universiteit van Aruba feliciteert John Lopez van harte met het behaalde resultaat.

 

 

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