A gradua di Universidad di Aruba, John Lopez.[🇦🇼🇳🇱]

ORANJESTAD – Dia 6 di november, 2026 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, John Lopez.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Vessel Biofouling and its consequences – An analysis of Aruba’s compliance with obligations concerning vessel biofouling ” ”
Miembronan di e comision di examen tawata:
Prof. dr. mr. Michiel Heldeweg (begeleider), representa dor di mr. M. Gielen
- Mike Videler
prof. dr. mr. Jos Hamers
Universidad di Aruba ta felicita John Lopez cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, John Lopez.
ORANJESTAD – Op vrijdag, 6 november, 2026 verdedigde John Lopez zijn scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Vessel Biofouling and its consequences – An analysis of Aruba’s compliance with obligations concerning vessel biofouling ”
De examencommissie bestond uit de leden:
Prof. dr. mr. Michiel Heldeweg (begeleider), hier vertegenwoordigd door mr. M. Gielen
- Mike Videler
prof. dr. mr. Jos Hamers
De Universiteit van Aruba feliciteert John Lopez van harte met het behaalde resultaat.