Ministernan Ir. Heleen Herbert y Mr. Wendrick Cicilia a bishita Bucuti y Tara pa conoce con sostenibilidad y exito empresarial ta reforsa otro   Minister di Aruba, Mr. Wendrick Cicilia ta mira e resort como un ehempel pa otro hotelnan y empresanan, particularmente pa e cuido y apoyo cu e ta brinda su empleadonan

EAGLE BEACH, Aruba, 6 di november 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort a ricibi dia 2 di november un delegacion di seis persona di Ministerio di Asuntonan Economico y Clima di Hulanda, encabesa pa Su Excelencia ir. Heleen Herbert, Minister di Asuntonan Economico y Clima di Hulanda, hunto cu Su Excelencia mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor di Aruba. E bishita, coordina via e Representacion di Hulanda na Aruba (VNO), a enfoca riba con responsabilidad ambiental, exito empresarial y cuido pa empleadonan por reforsa otro.

Como asuntonan economico y clima ta cay bou di e mesun cartera di e minister hulandes, e delegacion kier a conoce con Bucuti & Tara ta integra sostenibilidad den un empresa turistico exitoso. Directora General Crescenzia Biemans a presenta mas di tres decada di trabou di fundador Ewald Biemans y e team di e resort. E la mustra con inversionnan ambiental, iniciativanan pa comunidad y cuido pa su empleadonan a bira parti integral di su modelo di negoshi.

Durante e bishita, Minister Cicilia a expresa cu e ta mira Bucuti & Tara como un ehempel pa otro hotelnan y empresanan na Aruba, particularmente pa e manera cu e resort ta cuida y apoya su colaboradornan. Su reconocemento a destaca e importancia di bienestar di personal den e manera cu e resort ta practica hospitalidad responsabel.

“E amor di mi abuelo pa naturaleza y su sentido di responsabilidad pa Aruba a guia e trabou aki desde e principio”, Crescenzia Biemans a bisa. “Hopi di e inversionnan aki a wordo haci pensando den e futuro cu nos ta comparti.”

Cu certificacionnan como carbono neutral desde 2018, Bucuti & Tara a inverti den energia renobabel, uzo eficiente di energia y awa, reduccion di desperdicio y compras responsabel. E presentacion a mustra un spaarmento anual di 3,5 miyon galon di awa y cu 65 porciento di e desperdicio no ta termina na e sitio di bota sushi. Su reconocementonan ta inclui Green Globe Platinum, LEED Gold y Travelife Gold, y un United Nations Global Climate Action Award den e categoria Climate Neutral Now na 2020. Su siguiente meta ta certificacion pa emision neto cero den Scope 1 y 2, cu ta cubri emisionnan directo y esnan relaciona cu energia cumpra.

Inverti den futuro di Aruba

Via su Bucuti & Tara – GMC Nature Preservation Foundation, e compromiso aki awor ta cubri un reserva natural funda dor di e hotel di aproximadamente 130.000 meter cuadra. Ya a planta mas di 1.200 mata nativo como parti di e trabou pa restaura vegetacion, proteha biodiversidad y crea oportunidad pa educacion ambiental. E reserva ta un proyecto nobo cu ta forma parti di decadas di limpiesa di beach y conservacion di fauna, y ta duna forma concreto na e deseo di e resort pa contribui na regeneracion di su destino.

E mesun compromiso ta inclui colaboradornan y nan famianan. Fuera di salario cu ta surpasa e nivel di referencia pa un bida digno, bonus pa desempeño y contribucionnan pa pensioen, e resort ta ofrece subsidio pa cuido di mucha y apoyo pa esnan cu ta cuida famia di edad avansa. Beneficionan di salud ta inclui seguro, controlnan di salud preventivo, apoyo pa salud mental y programanan di ehercicio y bienestar. Financiamento di estudio universitario, cursonan di idioma y desaroyo di liderato ta crea oportunidad pa progresa. E asociacion di spaar y prestamo di personal ta facilita spaarmento y financiamento accesibel, incluyendo prestamonan berde pa vehiculo electrico, panelnan solar y mehoranan na cas pa uza energia mas eficientemente.

E programanan aki ta refleha e conviccion cu un empresa exitoso mester mehora bida di e personanan cu ta haci su exito posibel. Como un empresa local y independiente, Bucuti & Tara ta bolbe inverti den e isla y su hendenan. E presentacion a splica con e spaarmento continuo den awa, energia y maneho di desperdicio ta yuda financia mas inversion den empleadonan, programanan comunitario y energia limpi, mientras nan ta reduci e impacto di cambio den prijs di combustible riba e empresa.

E resort ta reporta un ocupacion promedio di aproximadamente 97 porciento durante henter aña. Huespednan ta scoge Bucuti & Tara pa romance, tranquilidad y servicio personal, cu sostenibilidad integra den e experiencia. Su modelo di negoshi ta combina e prioridadnan aki cu lealtad di huespednan cu ta bolbe y empleadonan cu ta keda pa decadas, ofreciendo ideanan practico cu otro empresanan turistico por adapta.

“Ta un honor pa comparti nos experiencia”, Crescenzia Biemans a bisa. “Nos ta spera cu otro empresanan lo haya ideanan cu nan tambe por implementa of adapta. Pa nos, e responsabilidad ta continua: cuida Aruba, apoya nos hendenan y inverti den un futuro cu ta beneficia esnan cu ta bin despues di nos.”

Tocante Bucuti y Tara Beach Resort

Bucuti & Tara Beach Resort ta un resort boutique exclusivamente pa adulto na Eagle Beach, Aruba, conoci pa su enfoque riba romance, tranquilidad y sostenibilidad. E resort tin certificacion como carbono neutral desde 2018. Pa mas informacion, bishita www.bucuti.com.