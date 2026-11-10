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Aruba Bank a ricibi studiantenan di Universidad di Aruba Pa un bista mas di serca den Corporate y Platinum Banking  

09:34  November 10, 2026  Leave a comment

Oranjestad – 10 di november 2026 – Aruba Bank a ricibi un grupo di studiante pa un experiencia interactivo enfoca riba account y portfolio management den Corporate y Platinum Banking.

E bishita a ofrece studiantenan e oportunidad pa conoce profesionistanan den sector bancario y haya un bista di cerca di nan trabou diario.

E programa a combina presentacionnan cu sesionnan di trabou den gruponan hunto cu account managers di Aruba Bank, acercando studiantenan na e parti practico di banking.

Durante e sesionnan, nan a siña mas tocante e rol di un account manager, con nan ta apoya clientenan y con nan ta maneha relacionnan bancario.

Un parti central di e experiencia tabata e oportunidad pa studiantenan haci pregunta directamente na e account managers.

E conversacionnan aki a duna nan un perspectiva di prome man riba e responsabilidadnan diario, interaccion cu clientenan y e habilidadnan necesario pa account y portfolio management.

Door di trece studiantenan y profesionistanan bancario hunto, e bishita a yuda conecta loke studiantenan ta siña den klas cu practica profesional.

Tambe el a ofrece nan un bista mas cla di e posibilidadnan di carera den Corporate y Platinum Banking.

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