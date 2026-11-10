Aruba Airport Authority ta yama bonbini na Porter Airlines cu vuelo nonstop for di Toronto y Ottawa   Servicio di Ottawa a cuminsa dia 7 di november, despues di e lansamento di vuelo di Toronto dia 30 di october. [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Aruba Airport Authority ta yama bonbini na Porter Airlines como un partner di aerolinea nobo na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), dunando e localnan mas opcion na momento di biaha pa Canada. Cu vuelonan cu ta conecta Aruba pa Toronto y Ottawa, Porter ta ofrece te cu nuebe vuelo nonstop tur siman entre Aruba y Canada.
E servicio Toronto-Aruba di Porter a inicia dia 30 di october 2026 y ta opera te cu seis biaha pa siman. Servicio di Ottawa-Aruba a inicia dia 7 di november 2026 y ta conta cu tres vuelo pa siman durante e temporada di biahe di mas halto esta winter. E demanda fuerte despues di e lansamento inicial a pone cu Porter a agrega vuelonan for di tanto Toronto como Ottawa durante e periodonan mas halto di winter.
E partnership nobo aki ta amplia e conexionnan di Aruba cu Canada. Pa AAA, construi relacionnan cu e aerolineanan ta parti di su compromiso pa mantene e isla bon conecta pa medio di vuelonan confiabel cu ta cumpli cu e necesidadnan di comunidad y ta sostene e futuro di Aruba. Trahando estrechamente cu e aerolineanan y e partnernan di turismo ta yuda sigura cu e conexionnan aki ta sostene e metanan di Aruba p’un turismo balansa y sostenibel.
“Yama Porter bonbini na Aruba ta marca e comienso di un partnership nobo y ta trece un escogencia mas amplio pa nos comunidad na momento di biaha pa Canada. E servicio di Toronto y Ottawa ta amplia e opcionnan disponibel pa e residentenan, sea nan ta bishita un ser keri, explora un destinacion nobo of biahando pa negoshi. Nos ta anticipa di por traha estrechamente cu Porter y nos partnernan di destinacion pa sostene e conexionnan aki na un manera cu e ta alinea cu e prioridadnan a largo plaso di Aruba”, asina Jonny Andersen, CEO di Aruba Airport Authority N.V. a duna di conoce.
“E interes di e Canadesnan pa biaha pa Aruba a crece di un manera constante y awo e pasaheronan por disfruta di e servicio premia di Porter den tur aspecto di nan experiencia di vuelo”, asina Andrew Pierce, vice president, network planning and reporting, di Porter Airlines a expresa. El continua bisando cu: “Cu su servicio di nivel halto abordo, Porter ta ofrece hospitalidad genuino cu ta coresponde cu loke Aruba ta ofrece su bishitantenan, esaki ta inclui biña y cerbes gratis, snack Canades di calidad premium y un cabina sin stoel memey”.
“Aruba ta contento di por yama bonbini na Porter Airlines y su servicionan nonstop for di Toronto y Ottawa. E biaheronan Canades ta comparti hopi di e balornan cu ta den curason di e enfoke di Aruba pa cu turismo responsabel, for di aprecia nos medio ambiente natural te na sostene nos comunidad local. E conexionnan nobo aki ta ofrece un otro oportunidad pa yama bonbini na e bishitantenan di Canada, e di tres mercado mas grandi di Aruba. Nos ta spera di por construi un partnership fuerte cu Porter Airlines”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa.
“E incorporacion di Porter Airlines ta un stap positivo pa fortalece e conexion di Aruba cu e mercado Canades. Door di conta cu e servicionan directo desde Toronto y Ottawa, nos tin e oportunidad di laga nan cera conoci cu e hospitalidad, cultura y e experiencianan di nos isla na mas biahero Canades. Nos ta spera di por establece un colaboracion solido cu Porter cu ta sostene e ambicionnan turistico di Aruba y ta agrega pa nos comunidad”, Minister di Turismo Wendrick Cicilia a expresa.
Pa marca e lansamento di ambos ruta, AAA tabatin un celebracion di bonbini den e sala di check-in di aeropuerto dia 30 di october pa e vuelo di Toronto y riba dia 7 di november pa e vuelo di Ottawa. E celebracionnan a reconoce e personal di e compania di aviacion y e teamnan local cu ta sostene e vuelonan di Porter na Aruba y a brinda un oportunidad pa gradici nan pa nan trabou den preparacion pa e lansamentonan.
AAA ta spera di por traha hunto cu Porter, Aruba Tourism Authority y partnernan local di aviacion pa sostene ambos ruta y brinda un experiencia agradabel pa e pasaheronan cu ta biaha a traves di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 70% ta di Merca y Canada, 21% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 10 di november, 2026
Aruba Airport Authority Welcomes Porter Airlines with New Nonstop Flights from Toronto and Ottawa
Ottawa service began on November 7th, following the launch of Toronto service on October 30th
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) welcomes Porter Airlines as a new airline partner at Queen Beatrix International Airport (AUA), giving Aruba’s residents more choice when traveling to Canada. With flights connecting Aruba to Toronto and Ottawa, Porter offers up to nine weekly nonstop flights between Aruba and Canada.
Porter’s Toronto–Aruba service began on October 30th, 2026, and operates up to six times weekly. Ottawa–Aruba service launched on November 7th, 2026, with up to three weekly flights during the peak winter travel season. Strong demand following the initial launch led Porter to add flights from both Toronto and Ottawa during peak winter periods.
This new partnership expands Aruba’s connections with Canada. For AAA, building relationships with airlines is part of its commitment to keeping the island well connected through reliable flights that meet the community’s needs and support Aruba’s future. Working closely with airlines and tourism partners helps ensure these connections support Aruba’s goals for balanced and sustainable tourism.
“Welcoming Porter to Aruba marks the beginning of a new partnership and brings greater choice to our community when traveling to Canada. The Toronto and Ottawa service expand the options available to residents, whether they are visiting loved ones, exploring a new destination or traveling for business. We look forward to working closely with Porter and our destination partners to support these connections in a way that aligns with Aruba’s long-term priorities,” said Jonny Andersen, Chief Executive Officer of Aruba Airport Authority N.V.
“Canadian travel interest in Aruba is steadily growing and now passengers can enjoy Porter’s award-winning service in every aspect of the flight experience,” said Andrew Pierce, vice president, network planning and reporting, Porter Airlines. “Porter’s elevated onboard service, including complimentary wine and beer, premium Canadian snacks and no middle seats, is a form of genuine hospitality that matches what Aruba offers guests.”
“Aruba is pleased to welcome Porter Airlines and its new nonstop services from Toronto and Ottawa. Canadian travelers share many of the values at the heart of Aruba’s approach to responsible tourism, from appreciating our natural environment to supporting our local community. These new connections offer another opportunity to welcome visitors from Canada, Aruba’s third largest market. We look forward to building a strong partnership with Porter Airlines,” said Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority.
“The addition of Porter Airlines is a welcome step in strengthening Aruba’s connection with the Canadian market. With direct service from Toronto and Ottawa, we have an opportunity to introduce more Canadian travelers to our island’s hospitality, culture and experiences. We look forward to building a strong partnership with Porter that supports Aruba’s tourism ambitions and delivers value for our community,” said Wendrick Cicilia, Minister of Tourism, Transport and Labor.
To mark the launch of both routes, AAA held welcome celebrations in the airport’s check-in hall on October 30th for the Toronto flight and November 7th for the Ottawa flight. The celebrations recognized the airline staff and local teams supporting Porter’s flights in Aruba and provided an opportunity to thank them for their work in preparing for the launches.
AAA looks forward to working with Porter, the Aruba Tourism Authority and local aviation partners to support both routes and provide a welcoming experience for passengers traveling through Queen Beatrix International Airport.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 70% from the United States & Canada, 21% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: November 10, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba le da la bienvenida a Porter Airlines con nuevos vuelos sin escalas desde Toronto y Ottawa
El servicio en Ottawa comenzó el 7 de noviembre, tras el inicio del servicio de Toronto el 30 de octubre
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) le da la bienvenida a Porter Airlines como nueva aerolínea asociada en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), brindando a los residentes de Aruba más opciones para viajar a Canadá. Con vuelos que conectan Aruba con Toronto y Ottawa, Porter ofrece hasta nueve vuelos semanales sin escalas entre Aruba y Canadá.
El servicio de Porter entre Toronto y Aruba comenzó el 30 de octubre de 2026 y opera hasta seis veces por semana. El servicio entre Ottawa y Aruba se inauguró el 7 de noviembre de 2026, con hasta tres vuelos semanales durante la temporada alta de viajes de invierno. La fuerte demanda tras el lanzamiento inicial llevó a Porter a añadir vuelos tanto desde Toronto como desde Ottawa durante los periodos de mayor afluencia en invierno.
Esta nueva alianza amplía las conexiones de Aruba con Canadá. Para la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., establecer relaciones con las aerolíneas forma parte de su compromiso de mantener la isla bien conectada mediante vuelos fiables que satisfagan las necesidades de la comunidad y respalden el futuro de Aruba. La estrecha colaboración con las aerolíneas y los socios del sector turístico contribuye a garantizar que estas conexiones favorezcan los objetivos de Aruba en pro de un turismo equilibrado y sostenible.
“La llegada de Porter a Aruba marca el inicio de una nueva colaboración y ofrece a nuestra comunidad más opciones para viajar a Canadá. Los servicios a Toronto y Ottawa amplían las alternativas disponibles para los residentes, ya sea que visiten a sus seres queridos, exploren un nuevo destino o viajen por motivos de negocios. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con Porter y nuestros socios en el destino para respaldar estas conexiones, de una manera que esté alineada con las prioridades a largo plazo de Aruba”, señaló Jonny Andersen, Director Ejecutivo de a Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.
“El interés de los canadienses por viajar a Aruba crece de manera constante y, ahora, los pasajeros pueden disfrutar del galardonado servicio de Porter en cada aspecto de su experiencia de vuelo”, señaló Andrew Pierce, Vicepresidente de planificación de red e informes de Porter Airlines. “El servicio a bordo de alta calidad de Porter —que incluye vino y cerveza de cortesía, aperitivos canadienses de primera categoría y la ausencia de asientos centrales— representa una forma de hospitalidad genuina que está en sintonía con lo que Aruba ofrece a sus visitantes”.
“Aruba se complace en darle la bienvenida a Porter Airlines y a sus nuevos servicios sin escalas desde Toronto y Ottawa. Los viajeros canadienses comparten muchos de los valores fundamentales del enfoque de Aruba hacia el turismo responsable, desde el aprecio por nuestro entorno natural hasta el apoyo a nuestra comunidad local. Estas nuevas conexiones brindan una oportunidad adicional para recibir a visitantes de Canadá, el tercer mercado más importante para Aruba. Esperamos forjar una sólida alianza con Porter Airlines”, afirmó Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba.
“La incorporación de Porter Airlines es un paso positivo para fortalecer la conexión de Aruba con el mercado canadiense. Gracias a los servicios directos desde Toronto y Ottawa, tenemos la oportunidad de dar a conocer la hospitalidad, la cultura y las experiencias de nuestra isla a más viajeros canadienses. Esperamos establecer una sólida colaboración con Porter que respalde los objetivos turísticos de Aruba y genere valor para nuestra comunidad”, señaló Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo.
Para conmemorar el inicio de ambas rutas, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba organizó celebraciones de bienvenida en la sala de check-in del aeropuerto: el 30 de octubre para el vuelo procedente de Toronto y el 7 de noviembre para el vuelo desde Ottawa. Estos eventos sirvieron para reconocer al personal de la aerolínea y a los equipos locales que brindan apoyo a los vuelos de Porter en Aruba, además de ofrecer una oportunidad para agradecerles su labor en los preparativos para estos lanzamientos.
AAA espera trabajar junto a Porter, la Autoridad de Turismo de Aruba y los socios locales del sector aéreo para respaldar ambas rutas y garantizar una experiencia acogedora a los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe; cuenta con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que permite gestionar el tránsito de más de 3,4 millones de pasajeros al año y ofrecer servicios aéreos a 30 ciudades y 45 destinos con vuelos directos en todo el mundo. La distribución de los mercados a los que sirve el Aeropuerto AUA es la siguiente: 70 % provenientes de Estados Unidos y Canadá, 21 % de América Latina, 4 % de Europa y 4 % del Caribe neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye este éxito al clima económico y político estable de la isla, a una población hospitalaria y multilingüe, y a un entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro en la región de América Latina y el Caribe, ofreciendo un entorno laboral de confianza, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleja la hospitalidad arubiana, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para obtener más información sobre las novedades en el Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conecte con el aeropuerto a través de Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: Noviembre 10, 2026