 Posted in INCIDENTE

Mucha di 12 aña a cay na school kap su cabes!

10:50  November 10, 2026  Leave a comment

Diamars mainta a drenta informe di cu un mucha a cay kap su cabes na Maria College, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha verbante pa e no sigui sangra y a transporte pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *