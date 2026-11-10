Posted in INCIDENTE Mucha di 12 aña a cay na school kap su cabes! 10:50 November 10, 2026 Leave a comment Diamars mainta a drenta informe di cu un mucha a cay kap su cabes na Maria College, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha verbante pa e no sigui sangra y a transporte pa hospital. Related Articles Polis a detene dama cu a lanta contra su mesun mama na San Barbola Den Bernadettastraat dos detencion pa falta di cumpli cu “TdQ” a hera bira tres Accidente pa falta di preferencia na crusada di Morgenster, ambulans a bay pa revisa un baby Ladronnan a kibra drenta horta den negoshi cu ni a habri mes ainda den Royal Plaza Mall