Duranta un ocasion special: ENTREGA DI DECRETO GUBERNAMENTAL, PROMOCION Y HUBILEO DEN KPA

Oranjestad, ARUBA: Diaranson 5 di November 2026. Den presencia di altocomisario di polis sr. Ramon
Arnhem, mando policial, hefenan di diferente departamento policial y famianan.
Diferente agentenan policial tambe personal administrativo a ricibi nan decreto gubernamental, cambio di rango
y hubileo.
Esaki a tuma lugar cu un ceremonia special na J.F.Kennedy Education Center. Altocomisario Ramon Arnhem
durante su discurso a felicita y gradici cada colega y nan famia.
Agentenan cu a haya promocion di Brigadier pa Brigadier eerste classe:
Lopez, Zoraima Z.
Hart, Michael R.
Bedoya Tovar Edgar A.
Loopstok, Clifton C.
Munoz, Derreck R.
Martis, Ashwin J. A.
Pronk, Berend
Lampe, Egimar F.L.
Hoofdagent eerste klasse pa Onderinspecteur:
Geerman, Alix
Gonzalez, Mark A.G.
Maduro, Rolando
Webb, Rudolfo E.
Hoofdklerk pa Adjunct Commies:
Jansen, Gino R.
Tambe na e ocasion aki nos ta honra personal cu a cumpli nan añanan di servicio na KPA. 25 aña di servicio :
Halley, Valentino R.
Riley, Jason E.
Kelly, Omar F.
Geerman, George P.
Figaroa, Shaluzdin J.
Maduro, Renata M.M.W.
Paesch, Helen S.
Wix, Ludy June N.
30 aña di servicio:
Richardson, Lizzette A.
Carti, Sharine M.A.
Bislip, Juan David
Jacobs, Evon M.
Jansen, Gino R.
35 aña di servicio:
Rafhaela, Marlon P.N.
Flounia, Rolf E.
40 aña di servicio:
Velasquez, Clarisca N.
Rojer, Soraya M.
Kock, Mario D.
Durante e mainta tambe a entrega certificado na diferente agentenan policial y personal administrativo. E
cursonan a wordo duna door di Scol Idioma.E curso tabata di Executive English For Law Enforcement Leaders.
Tur personal di KPA a termina esaki cu exito. E coleganan tabata:
Nadal, Haydee A.
Lacle, Alvin G.
Flounia, Rolf E.
Wix, Ludy J. N.
Tambe tabata tin Cursus Gesprekstechnieken & Burgercontact:
Bislip, Juan David
Mitchel, Zulaika E.
Velasquez, Clarisca N.
Ruiz, Jarryd J.L.
Kock, Gwendoline C.
Cursus Rapporteren in het Nederlands:
Boekhoudt, Edjean M.
Da Silva, Ender
De Mey, Ilonka C.
Garcia Melo, Cristian A.
Rasmijn, Liliana A.
Wernet, Alexander A.
Pa curso duna pa Doc Opleiding ta sra.Glenda Ruiz cu a caba e cursonan di All round Administrative Assistant
Module Conmunication & Personal Efficiency, Organizational Skills y All Around Administrative Assistant cu
exito!
Cuerpo Policial Aruba ta felicita cada un personal cu nan promocion, aña di servicio tambe certificacion di
cursonan importante di idioma, masha pabien!