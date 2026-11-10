Duranta un ocasion special: ENTREGA DI DECRETO GUBERNAMENTAL, PROMOCION Y HUBILEO DEN KPA

Oranjestad, ARUBA: Diaranson 5 di November 2026. Den presencia di altocomisario di polis sr. Ramon

Arnhem, mando policial, hefenan di diferente departamento policial y famianan.

Diferente agentenan policial tambe personal administrativo a ricibi nan decreto gubernamental, cambio di rango

y hubileo.

Esaki a tuma lugar cu un ceremonia special na J.F.Kennedy Education Center. Altocomisario Ramon Arnhem

durante su discurso a felicita y gradici cada colega y nan famia.

Agentenan cu a haya promocion di Brigadier pa Brigadier eerste classe:

Lopez, Zoraima Z.

Hart, Michael R.

Bedoya Tovar Edgar A.

Loopstok, Clifton C.

Munoz, Derreck R.

Martis, Ashwin J. A.

Pronk, Berend

Lampe, Egimar F.L.

Hoofdagent eerste klasse pa Onderinspecteur:

Geerman, Alix

Gonzalez, Mark A.G.

Maduro, Rolando

Webb, Rudolfo E.

Hoofdklerk pa Adjunct Commies:

Jansen, Gino R.

Tambe na e ocasion aki nos ta honra personal cu a cumpli nan añanan di servicio na KPA. 25 aña di servicio :

Halley, Valentino R.

Riley, Jason E.

Kelly, Omar F.

Geerman, George P.

Figaroa, Shaluzdin J.

Maduro, Renata M.M.W.

Paesch, Helen S.

Wix, Ludy June N.

30 aña di servicio:

Richardson, Lizzette A.

Carti, Sharine M.A.

Bislip, Juan David

Jacobs, Evon M.

Jansen, Gino R.

35 aña di servicio:

Rafhaela, Marlon P.N.

Flounia, Rolf E.

40 aña di servicio:

Velasquez, Clarisca N.

Rojer, Soraya M.

Kock, Mario D.

Durante e mainta tambe a entrega certificado na diferente agentenan policial y personal administrativo. E

cursonan a wordo duna door di Scol Idioma.E curso tabata di Executive English For Law Enforcement Leaders.

Tur personal di KPA a termina esaki cu exito. E coleganan tabata:

Nadal, Haydee A.

Lacle, Alvin G.

Flounia, Rolf E.

Wix, Ludy J. N.

Tambe tabata tin Cursus Gesprekstechnieken & Burgercontact:

Bislip, Juan David

Mitchel, Zulaika E.

Velasquez, Clarisca N.

Ruiz, Jarryd J.L.

Kock, Gwendoline C.

Cursus Rapporteren in het Nederlands:

Boekhoudt, Edjean M.

Da Silva, Ender

De Mey, Ilonka C.

Garcia Melo, Cristian A.

Rasmijn, Liliana A.

Wernet, Alexander A.

Pa curso duna pa Doc Opleiding ta sra.Glenda Ruiz cu a caba e cursonan di All round Administrative Assistant

Module Conmunication & Personal Efficiency, Organizational Skills y All Around Administrative Assistant cu

exito!

Cuerpo Policial Aruba ta felicita cada un personal cu nan promocion, aña di servicio tambe certificacion di

cursonan importante di idioma, masha pabien!